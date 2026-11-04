 Η Εζενί Μπουσάρ ντύθηκε Μπρίτνεϊ Σπίαρς και άναψε... φωτιές - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Η Εζενί Μπουσάρ ντύθηκε Μπρίτνεϊ Σπίαρς και άναψε... φωτιές

Η Εζενί Μπουσάρ ως Μπρίτνεϊ Σπίαρας
Η Εζενί Μπουσάρ ως Μπρίτνεϊ Σπίαρας / Genie Bouchard instagram
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Εζενί Μπουσάρ ντύθηκε Μπρίτνεϊ Σπίαρς και προκάλεσε χαμό στα social media.

Την πιο... ποπ πλευρά της επέλεξε να αποκαλύψει η Εζενί Μπουσάρ για το φετινό Halloween, με την πρώην σταρ του τένις να μεταμορφώνεται σε Μπρίτνεϊ Σπίαρς και να κερδίζει τις εντυπώσεις στα social media.

Η 32χρονη Καναδή, η οποία μετά την ολοκλήρωση της επαγγελματικής της καριέρας έχει περάσει στον χώρο της τηλεόρασης, αναλαμβάνοντας ρόλο σχολιάστριας στο BBC, αποφάσισε να τιμήσει μία από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις στην ιστορία της ποπ μουσικής... 

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