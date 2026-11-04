«Το ερωτικό τρίγωνο με τον ποδοσφαιριστή με κατέστρεψε»: Η εξομολόγηση της νικήτριας του Big Brother - iefimerida.gr

Η Έλεν Γουντ επανέφερε στο προσκήνιο το περιστατικό με την εξωσυζυγική σχέση του Γουέιν Ρούνεϊ που κατέληξε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες.
Ο Γουέιν Ρούνεϊ μπορεί πλέον να δείχνει ένας καλός οικογενειάρχης, όμως στο παρελθόν είχε περάσει μια εφιαλτική περίοδο όταν είχε αποκαλυφθεί η βραδιά που είχε περάσει με δύο συνοδούς πολυτελείας.
Αν και από τότε έχουν περάσει 18 χρόνια, όσα είχε πει η Έλεν Γουντ στο podcast «Anything Goes» ξαναήρθαν στο προσκήνιο, επαναφέροντας ένα θέμα που ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήθελε να ξεχαστεί…
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