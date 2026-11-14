«Γαλανόλευκη» παράσταση στο Ιβανώφειο -Η Εθνική Γυναικών πάτησε γκάζι και ισοπέδωσε τη Σλοβακία [βίντεο]

Με επίδειξη δύναμης επέστρεψε στις νίκες στα προκριματικά του EuroBasket 2027 η Εθνική Γυναικών που «άγγιξε» την κατοστάρα και διέσυρε με 98-70 τη Σλοβακία στο Ιβανώφειο.



Η Εθνική Γυναικών έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από τη Σερβία στο Βελιγράδι και επέστρεψε στις νίκες με εμφατικό τρόπο! Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσηςστο Ιβανώφειο και πανηγύρισε το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα στη δεύτερη φάση των προκριματικών του EuroBasket 2027.

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Τα κορίτσια της «γαλανόλευκης» έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους, επέβαλαν τον ρυθμό τους και δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης στην αντίπαλό τους, ενώ η Στέλλα Καλτσίδου πανηγύρισε την πρώτη της επιτυχία στον πάγκο της Εθνικής ομάδας από τότε που ανέλαβε head coach.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ελλάδα ανέβασε το ρεκόρ της στο 1-1 και ισοβαθμεί με την Ολλανδία, ενώ η αήττητη Σερβία βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

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Παρκς και Σπανού έκαναν τη διαφορά για την Εθνική Γυναικών

Μεγάλη πρωταγωνίστρια της αναμέτρησης ήταν η Παρκς, η οποία πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε περίπου 23 λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα, η Αμερικανίδα γκαρντ σημείωσε νέο προσωπικό ρεκόρ με τη φανέλα της Εθνικής Γυναικών, ξεπερνώντας τους 22 πόντους που είχε πετύχει απέναντι στη Σερβία στις 11 Νοεμβρίου.

Εξαιρετική ήταν και η παρουσία της Σπανού, η οποία αποτέλεσε μία από τις μεγάλες σταθερές της ελληνικής ομάδας. Ολοκλήρωσε τον αγώνα με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία, ενώ σε μεγάλα κέφια ήταν και η Φασούλα που πέτυχε double-double με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ.

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Διψήφια διαφορά από νωρίς για την Εθνική που κυριάρχησε

Το ματς ξεκίνησε με τη Σλοβακία να παίρνει ένα μικρό προβάδισμα (4-7), έχοντας ως βασική επιθετική αιχμή την Γιακούμπτσοβα. Η αντίδραση της Ελλάδας, ωστόσο, ήταν άμεση. Με πρωταγωνίστριες τις Σπανού και Φασούλα, η γαλανόλευκη απάντησε με σερί 9-0, πήρε τα ηνία και μετέτρεψε το 4-7 σε 13-7.

Η ελληνική ομάδα συνέχισε να ανεβάζει στροφές, βρίσκοντας λύσεις από πολλές παίκτριες. Το τρίποντο της Καρλάφτη έφερε το 20-11, ενώ η Φασούλα με καλάθι και φάουλ έδωσε για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα στην Ελλάδα (31-21).

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Η επιθετική πολυφωνία αποτέλεσε το μεγάλο όπλο της Εθνικής, που ξέφυγε ακόμη περισσότερο στο σκορ, με τις Κολλάτου, Χριστινάκη και Παυλοπούλου να συνεισφέρουν καθοριστικά. Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 18 πόντους (43-25), πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 46-33.

Η Ελλάδα πάτησε γκάζι και «καθάρισε» την υπόθεση νίκη

Η επιστροφή από την ανάπαυλα βρήκε την Εθνική ακόμη πιο αποφασισμένη. Η Σπανού άνοιξε τον χορό των επιτυχημένων επιθέσεων με τρίποντο, η Παρκς έδωσε λύσεις στον αιφνιδιασμό και η Φασούλα ανέβασε τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (54-33).

Η Κριμίλη συνέβαλε με τη σειρά της από την περιφέρεια, διαμορφώνοντας το 63-39, ενώ η Φασούλα συνέχισε να κυριαρχεί, φτάνοντας στο double-double με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ. Η Σλοβακία προσπάθησε να περιορίσει τη διαφορά, χωρίς όμως να καταφέρει να αλλάξει την εικόνα της αναμέτρησης. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την Ελλάδα μπροστά στο σκορ με 73-55.

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Στην τελευταία περίοδο, η Παρκς ανέλαβε δράση και έδωσε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στην ελληνική επικράτηση. Η διαφορά εκτοξεύτηκε στο 81-55 και στη συνέχεια στο 86-57, με την Εθνική να έχει πλέον τον απόλυτο έλεγχο.

Η Χριστινάκη πρόσθεσε συνεχόμενους πόντους, ενώ η Παρκς με νέο τρίποντο έφτασε τους 23 προσωπικούς πόντους, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοσή της με το εθνόσημο. Στα τελευταία λεπτά, χρόνο συμμετοχής πήρε και η Τουμπανιάρη, πραγματοποιώντας τη δεύτερη εμφάνισή της με την Εθνική Γυναικών.

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Επόμενος σταθμός η αναμέτρηση με την Ολλανδία

Η Εθνική Γυναικών αφήνει πίσω της τη νίκη επί της Σλοβακίας και στρέφει πλέον την προσοχή της στην επόμενη κρίσιμη αναμέτρηση των προκριματικών του EuroBasket 2027.

Επόμενη αντίπαλος είναι η Ολλανδία, σε ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην Καρδίτσα στις 17 Νοεμβρίου, στις 18:00. Η «γαλανόλευκη θέλει να αξιοποιήσει το μομέντουμ από την επικράτηση στο Ιβανώφειο και να διεκδικήσει ακόμη μία πολύτιμη νίκη στη μάχη για την πρόκριση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-15, 46-33, 73-55, 98-70