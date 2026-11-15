 Η ερώτηση για τον Εμπαπέ που προκάλεσε την έκρηξη του Ζιντάν
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Η ερώτηση για τον Εμπαπέ που προκάλεσε την έκρηξη του Ζιντάν

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Ο Ζινεντίν Ζιντάν στον αγώνα της Γαλλίας με την Ιταλία για το Nations League
Ο Ζινεντίν Ζιντάν στον αγώνα της Γαλλίας με την Ιταλία για το Nations League / Φωτογραφία: AP

Ο Ζινεντίν Ζιντάν απέρριψε κάθε σενάριο σύγκρουσης με τον Κιλιάν Εμπαπέ και διαβεβαίωσε ότι διατηρεί εξαιρετική σχέση με τον αστέρα της Ρεάλ.

Παρότι μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και πήρε το προβάδισμα μόλις στο 10ο λεπτό, η Γαλλία δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της απέναντι στην Ιταλία. Οι «τρικολόρ» γνώρισαν την ήττα με 3-1, δεχόμενοι τρία διαδοχικά γκολ, αποτέλεσμα που έφερε τους «ατζούρι» σε ισοβαθμία μαζί τους στην κορυφή του πρώτου ομίλου της League A.

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