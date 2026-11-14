Το κλίμα και η επόμενη ημέρα για την Εθνική Ελλάδας -Προβληματισμός, αλλά πίστη για αντίδραση

Μπορεί το κλίμα να είναι ως έναν βαθμό βαρύ στην Εθνική Ελλάδας μετά την ήττα με 7-0 από την Ολλανδία ωστόσο στο γαλανόλευκο «στρατόπεδο» υπάρχει πίστη για αντίδραση.

Η Εθνική Ελλάδας βίωσε ιστορικό διασυρμό στο Άμστερνταμ και υπέστη μια από τις πιο βαριές ήττες διαχρονικά, με τον προβληματισμό να είναι μεγάλο από την διοίκηση μέχρι το προπονητικό τιμ και τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές που δεν κρύφτηκαν μετά την αποκαρδιωτική τους εμφάνιση.

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Παρ' όλα αυτά, τα περιθώρια είναι στενά μιας και ακολουθεί το κρίσιμο παιχνίδι με την Σερβία και η «γαλανόλευκη» δεν κρατά πλέον την τύχη στα χέρια της. Για αυτόν τον λόγο, η ανάγκη συσπείρωσης και ανασυγκρότησης είναι μεγάλη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει «δίψα» για αντίδραση.

Προβληματισμός και ανάγκη αντίδρασης στην Εθνική Ελλάδας

Κάτι που παραμένει αδιαπραγμάτευτο είναι ότι δεν τίθεται ζήτημα... διάλυσης ούτε σε ότι αφορά την ψυχολογία ούτε στο αγωνιστικό μιας και μετά από πολλά χρόνια, υπάρχει νότα αισιοδοξίας στην Εθνική και δεν θέλει σε καμία περίπτωση πισωγύρισμα για να «γκρεμίσει» όσα με κόπο έχτισε αυτόν τον χρόνο.

Εννοείται, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς γνωρίζει τις ευθύνες που του αναλογούν για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του, ενδεχομένως τις επιλογές του, αλλά και την κατάρρευση που ήρθε και η Ελλάδα έδειξε ανήμπορη να αντιδράσει και να περιορίσει τη μεγάλη «ζημιά» όπως μια συντριβή με επτά γκολ, τα πέντε από... το πρώτο ημίχρονο.

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Οι Έλληνες διεθνείς ξέρουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη και το διακύβευμα μιας τέτοιας αποκαρδιωτικής εικόνας, δεν κρύφτηκαν πίσω από το δάχτυλό τους για τα λάθη τους τα οποία γνωρίζουν ότι πρέπει να αποφύγουν, να βάλουν μπροστά τον εγωισμό και το ταλέντο που δεδομένα υπάρχει για να... γυρίσει ο διακόπτης.

Αρχής γενομένης από το ματς που ακολουθεί με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό, εκεί όπου η Εθνική οφείλει να δείξει από τι μέταλλο είναι φτιαγμένη και να αφήσει πίσω της την καταστροφική βραδιά στο Άμστερνταμ προκειμένου να αποδείξει όχι μόνο στον κόσμο, αλλά και στον ίδιο της τον εαυτό πως επιτέλους κάνει βήματα μπροστά.

Πώς θα βρεθεί στα προημιτελικά - Το «κλειδί» της τελευταίας αγωνιστικής

Η Εθνική μπορεί να πέρασε μια δύσκολη βραδιά, ωστόσο παραμένει ολοζώντανη στη διεκδίκηση ενός εισιτηρίου για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Όλα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική, εκεί όπου η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό, την ώρα που η Γερμανία θα υποδεχθεί την Ολλανδία.

Τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα και η Ελλάδα γνωρίζει πλέον τι χρειάζεται για να εξασφαλίσει την παρουσία της στην πρώτη δυάδα του ομίλου. Υπάρχουν τρία πιθανά σενάρια που μπορούν να της ανοίξουν τον δρόμο της πρόκρισης.

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Τα τρία σενάρια που στέλνουν την Ελλάδα στα προημιτελικά

Η Εθνική έχει μπροστά της μια απαιτητική αποστολή απέναντι στη Σερβία, ωστόσο η τύχη της δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το δικό της αποτέλεσμα. Η έκβαση της αναμέτρησης Γερμανία – Ολλανδία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής κατάταξης.

Αναλυτικά, η Ελλάδα παίρνει την πρόκριση εφόσον συμβεί ένα από τα παρακάτω:

Νίκη επί της Σερβίας: Η Εθνική χρειάζεται παράλληλα η Γερμανία να μην επικρατήσει της Ολλανδίας.

Ισοπαλία με τη Σερβία: Σε αυτή την περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και πάλι να μην καταφέρει η Γερμανία να πάρει τη νίκη απέναντι στην Ολλανδία.

Ήττα από τη Σερβία: Το συγκεκριμένο σενάριο αφήνει ελπίδες μόνο εφόσον η Γερμανία ηττηθεί από την Ολλανδία.



Η τριπλή ισοβαθμία που δεν ευνοεί την Εθνική

Υπάρχει, βέβαια, και το ενδεχόμενο της τριπλής ισοβαθμίας, το οποίο μπορεί να προκύψει μόνο εάν η Ελλάδα νικήσει τη Σερβία και ταυτόχρονα η Γερμανία επικρατήσει της Ολλανδίας.

Σε αυτή την περίπτωση, Ελλάδα, Γερμανία και Ολλανδία θα ισοβαθμήσουν στους 11 βαθμούς, με την κατάταξη να κρίνεται βάσει των προβλεπόμενων κριτηρίων ισοβαθμίας.

Αρχικά, οι τρεις ομάδες θα έχουν από πέντε βαθμούς στα μεταξύ τους παιχνίδια, με αποτέλεσμα το επόμενο καθοριστικό κριτήριο να είναι η διαφορά τερμάτων στις αναμετρήσεις μεταξύ τους.

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Η διαφορά τερμάτων και το μειονέκτημα της Ελλάδας

Στο συγκεκριμένο κριτήριο, η Εθνική βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η Ελλάδα έχει συντελεστή -6 στα μεταξύ τους παιχνίδια, η Ολλανδία βρίσκεται στο +7, ενώ η Γερμανία έχει -1.

Αυτό σημαίνει πως, σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας, η Γερμανία θα έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τη θέση της, εφόσον επικρατήσει της Ολλανδίας, ενώ η Ελλάδα δεν θα έχει ουσιαστικά περιθώρια να καλύψει τη διαφορά.

Με άλλα λόγια, η νίκη επί της Σερβίας από μόνη της δεν αρκεί για να εξασφαλίσει την πρόκριση, εφόσον η Γερμανία κάνει το δικό της καθήκον απέναντι στους Ολλανδούς.