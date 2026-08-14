Η Ελλάδα δίνει το «παρών» στους 1ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Νέων Κωφών στο Ανόβερο -Η αποστολή - iefimerida.gr

Με όραμα τη δημιουργία των αυριανών πρωταθλητών και με βασικό στόχο την προσέλκυση ακόμη περισσότερων παιδιών στον αθλητισμό, η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών συμμετέχει στους 1ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, οι οποίοι θα διεξαχθούν από τις 17 έως τις 23 Αυγούστου στο Ανόβερο.

Η αγωνιστική παρουσία της ελληνικής αποστολής στην ιστορική πρώτη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ομοσπονδίας Κωφών (EDSO) δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη διεθνή αγωνιστική παρουσία, αλλά αφορά μια ουσιαστική επένδυση στο μέλλον του ελληνικού αθλητισμού κωφών και μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη της στρατηγικής της ΕΟΑΚ να δώσει χώρο, ευκαιρίες και διεθνείς εμπειρίες στους νέους αθλητές και τις νέες αθλήτριές μας.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκκολαπτήριο για την επόμενη γενιά πρωταθλητών

Οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες Νέων Κωφών διοργανώνονται για πρώτη φορά από τη Γερμανική Αθλητική Ομοσπονδία Κωφών (DGSV / Deutsche Gehörlosen Sportjugend) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αθλητική Ομοσπονδία Κωφών (EDSO).

Στον πυρήνα της 1ης αυτής διοργάνωσης βρίσκονται η συμπερίληψη, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων και η δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού δικτύου νέων αθλητών με κώφωση.

Η μελλοντική φιλοδοξία της EDSO για τη συγκεκριμένη διοργάνωση είναι να αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς πρωταθλητών, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στον μαζικό αθλητισμό και τον υψηλό αγωνιστικό αθλητισμό.

Στο αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται εννέα (9) αθλήματα: στίβος, κολύμβηση, αντισφαίριση, επιτραπέζια αντισφαίριση, μπάντμιντον, καλαθοσφαίριση 3x3, ποδόσφαιρο σάλας, μπιτς βόλεϊ και προσανατολισμός.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις της γερμανικής πόλης, με συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών και αθλητριών από όλη την Ευρώπη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ελληνική αποστολή στο Ανόβερο

Η ελληνική αποστολή αποτελείται από τους εξής αθλητές και αθλήτριες: Μαρία-Ελένη Ιωαννίδη (Κολύμβηση), Άρτεμις Ρούτση και Λάζαρος Σκάρπος (Αντισφαίριση), Κωνσταντίνα-Γεωργία Ρήγα (Στίβος), Κωνσταντίνος Γιαλλούρος, Κωνσταντίνος Μπέλλος, Νικόλαος Τσιάλτας και Ιωάννης Γκανάτσας (Καλαθοσφαίριση 3x3).

Την αποστολή συνοδεύουν οι αρχηγοί αποστολής Θεοφανή Κολτσακίδου και Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, καθώς και οι προπονητές Γρηγόριος Τασιόπουλος (καλαθοσφαίριση), Ηλίας Πανέτης (κολύμβηση), Ανδρέας-Κωνσταντίνος Στεργίου (αντισφαίριση) και Κωνσταντίνα Μπορνιβέλλι (στίβος).