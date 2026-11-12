Μία απόκρουση αποκάλυψε πως έχει κακοήθη όγκο -«Η Ελλάδα ήταν από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους»

Σήμερα συμπληρώνονται 31 χρόνια από την ημέρα που ο πρώην τερματοφύλακας του Αστέρας Τρίπολης, Μάρτον Φούλοπ έχανε τη μάχη που έδινε για τη ζωή του.
Το ημερολόγιο έγραφε 11 Μαΐου 2013 όταν ο Μάρτον Φούλοπ υπερασπιζόταν την εστία του Αστέρα Τρίπολης στον επεισοδιακό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Ολυμπιακό. Εκείνο το βράδυ στο ΟΑΚΑ, ο Ούγγρος τερματοφύλακας δεν μπορούσε να φανταστεί πως λίγες μέρες αργότερα, θα τον περίμενε ένας άλλος, σημαντικότερος αγώνας, αυτός με αντίπαλο τον καρκίνο...
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