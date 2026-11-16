Η έκπληξη που ετοιμάζει η Σερβία στο σημερινό ματς με την Ελλάδα

Η Σερβία ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με την Ελλάδα στο Nations League, με τον Βέλικο Παούνοβιτς να καταστρώνει τα πλάνα του ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης.

Με μια σημαντική αλλαγή στον επιθετικό σχεδιασμό της αναμένεται να παραταχθεί η εθνική ομάδα της Σερβίας απέναντι στην Ελλάδα, στο αποψινό τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων του Nations League. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βέλικο Παούνοβιτς εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει μαζί τους Αλεξάνταρ Μίτροβιτς και Λούκα Γιόβιτς, αναζητώντας λύσεις για να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί της ομάδας του.

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