Η πρώτη του «Special One» σε ελληνικό έδαφος: Η βραδιά-θρίλερ του Ζοσέ Μουρίνιο στην Αθήνα και το τρόπαιο [βίντεο] - iefimerida.gr

Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Ρεάλ Μαδρίτης με τον τεχνικό των Ισπανών, Ζοσέ Μουρίνιο να επισκέπτεται την Ελλάδα σχεδόν 23 χρόνια μετά την πρώτη φορά που το έκανε.

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Τετάρτη (4/11/2026, 19:45), την Ρεάλ Μαδρίτης με το Πορτογάλο προπονητή να έρχεται και πάλι στη χώρα μας, όπως ακριβώς είχε κάνει το 2023.

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Ο αγώνας της ΑΕΚ με τη Ρεάλ διεξάγεται για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Ζοσέ Μουρίνιο θα βρεθεί για μια ακόμη φορά στην Ελλάδα.

Ήταν Μάρτιος του 2003 όταν πάτησε για πρώτη φορά ελληνικό έδαφος ως προπονητής. Πολύ πριν χτίσει τον μύθο του «Special One», κατακτήσει τα ευρωπαϊκά γήπεδα με διαδοχικά τρόπαια και μετατραπεί σε έναν από τους εμβληματικούς προπονητές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ένας νεαρός και φιλόδοξος Ζοσέ Μουρίνιο οδηγούσε την Πόρτο στην πρώτη του μεγάλη ευρωπαϊκή σεζόν.

Το γκολ του Ολισαντέμπε και το όνειρο της πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό

Η κλήρωση του τότε Κυπέλλου UEFA είχε φέρει τους Πορτογάλους αντιμέτωπους με τον Παναθηναϊκό στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι, στις 13 Μαρτίου, στο «Ντας Άντας» είχε αφήσει άφωνη την Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός του Σέρτζιο Μαρκαριάν είχε φύγει με ένα σπουδαίο «διπλό» (0-1) χάρη σε γκολ του Εμάνουελ Ολισαντέμπε, βάζοντας δύσκολα στον Μουρίνιο και στους παίκτες του που είχαν πλέον πολύ δύσκολο αποστολή λίγες μέρες αργότερα

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Στις 20 Μαρτίου 2003, ο Ζοσέ Μουρίνιο περνούσε για πρώτη φορά στην καριέρα του τα σύνορα της Ελλάδας ως προπονητής, συνοδεύοντας την αποστολή της Πόρτο στην Αθήνα για τη μεγάλη ρεβάνς του «Απόστολος Νικολαΐδης».

Το δραματικό βράδυ της Λεωφόρου, ο Ντερλέι και το τρόπαιο

Το κλίμα στη Λεωφόρο ήταν κάτι παραπάνω από θερμό, με τους «πράσινους» να αγωνίζονται σε ένα κατάμεστο γήπεδο, με το όνειρο μιας ιστορικής πρόκρισης στα ημιτελικά. Ωστόσο, εκείνη η βραδιά έμελλε να αποτελέσει μία από τις πρώτες μεγάλες αποδείξεις της τακτικής ιδιοφυΐας και της ανθεκτικότητας που θα χαρακτήριζαν ολόκληρη την καριέρα του Πορτογάλου τεχνικού.

Η Πόρτο κατάφερε να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση με το γκολ που πέτυχε ο Ντερλέι. Στο έξτρα ημίωρο, οι «δράκοι» πέτυχαν και δεύτερο γκολ -και πάλι με τον Βραζιλιάνοι επιθετικό-, νίκησαν τελικά με 2-0 και «έκλεψαν» την πρόκριση μέσα από τα χέρια του Παναθηναϊκού.

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Η επίσκεψη εκείνη στην Αθήνα δεν σήμανε απλώς την πρόκριση της Πόρτο. Ήταν το προοίμιο για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Λίγες εβδομάδες μετά τη δραματική πρόκριση επί του Παναθηναϊκού, ο Μουρίνιο και η Πόρτο έφτασαν μέχρι το τέλος της διαδρομής, σηκώνοντας το τρόπαιο του Κυπέλλου UEFA στη Σεβίλλη. Όπως είχε υποστηρίξει αργότερα και ο τότε προπονητής του Παναθηναϊκού, Σέρτζιο Μαρκαριάν, ο Μουρίνιο τού είχε πει χαρακτηριστικά πως όποιος προκρίνονταν από αυτό το ζευγάρι θα κατακτούσε το τρόπαιο

Αυτή η πρώτη «παράσταση» του Πορτογάλου στα ελληνικά γήπεδα έμελλε να είναι η αρχή μιας μυθικής πορείας που άλλαξε για πάντα το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.