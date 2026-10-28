Η βαθμολογία του Κυπέλλου Ελλάδος μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παραμένουν στην κορυφή - iefimerida.gr

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της ΑΕΚ στην Τούμπα με σκορ 3-1. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έκαναν το απόλυτο και παραμένουν πρώτοι στο Κύπελλο Ελλάδος.

Ο ΠΑΟΚ πήρε μία σπουδαία εντός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ με σκορ 3-1 στο πλαίσιο της αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Κάτι που σημαίνει ότι ακόμα και τώρα καμία ομάδα δεν έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του θεσμού με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να μοιράζονται την πρώτη θέση, έχοντας τρεις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

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Οι «αιώνιοι» πλέον ετοιμάζονται για τη μεταξύ τους αναμέτρηση που θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ένα παιχνίδι που δεν έχει μόνο αξία στην εικόνα των δύο συλλόγων, αλλά παραμένει και βαθμολογικού ενδιαφέροντος με τις πρώτες τέσσερις ομάδες να «κλειδώνουν» από νωρίς τη συμμετοχή τους στα προημιτελικά του θεσμού, χωρίς να χρειαστεί να αγωνιστούν.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια και τις πιο χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας του Κυπέλλου Ελλάδος ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε την ΑΕΚ για έναν βαθμό, ενώ από εκεί και πέρα υπάρχει ένας... συνωστισμός όσον αφορά τις υπόλοιπες θέσεις με πολλές ομάδες να έχουν από 4 και 3 βαθμούς, μετά τα τελευταία αποτελέσματα.

Η βαθμολογία του Κυπέλλου Ελλάδος:

1)Ολυμπιακός 9

2)Παναθηναϊκός 9

3)ΠΑΟΚ 7

4)ΑΕΚ 6

5)Καλαμάτα 5

6)ΟΦΗ 4

7)Asteras AKTOR 4

8)Κηφισιά 4

9)Άρης 4

10)ΑΕΛ 4

11)Ατρόμητος 3*

12)Νίκη Βόλου 3

13)Βόλος 2*

14)Μαρκό 1

15)Νέστος Χρυσούπολης 0

16)Πανσερραϊκός 0

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Τα αποτελέσματα του Κυπέλλου Ελλάδος:

Τρίτη (27/10):

Asteras AKTOR- Κηφισιά 0-2

Πανσερραϊκός- Νίκη Βόλου 0-1

Τετάρτη (28/10)﻿

Μαρκό-Ολυμπιακός 0-2

Νέστος Χρυσούπολης-Καλαμάτα 0-2

Παναθηναϊκός-Άρης 2-1

ΑΕΛ-ΟΦΗ 1-0

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 3-1

Πέμπτη (29/10)

Βόλος-Ατρόμητος (18:00)

Κύπελλο Ελλάδος: Η επόμενη αγωνιστική (2/12)

Άρης- Πανσερραϊκός (18:00)

Ατρόμητος-Νέστος Χρυσούπολης (18:00)

Καλαμάτα-ΠΑΟΚ (18:00)

Κηφισιά-ΑΕΛ (18:00)

Νίκη Βόλου- Μαρκό (18:00)

ΟΦΗ-Βόλος (18:00)

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (18:00)

ΑΕΚ- Asteras AKTOR (18:00)