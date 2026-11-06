 Η βαθμολογία του Europa League: Σταθερά στην οκτάδα ο Ολυμπιακός -Σε τροχιά πρόκρισης ο ΟΦΗ - iefimerida.gr
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Η βαθμολογία του Europa League: Σταθερά στην οκτάδα ο Ολυμπιακός -Σε τροχιά πρόκρισης ο ΟΦΗ

Η βαθμολογία του Europa League: Σταθερά στην οκτάδα ο Ολυμπιακός -Σε τροχιά πρόκρισης ο ΟΦΗ
Ο Ταξιάρχης Φούντας πανηγυρίζει / Φωτογραφία: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI
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Ο ΟΦΗ πέτυχε ένα μεγάλο «διπλό» και... αναζοπύρωσε τις ελπίδες του για πρόκριση στην πρώτη 24άδα του Europa League.

Μετά την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League η Ελλάδα μπορεί να ελπίζει για πολύ καλά πράγματα από τους δύο εκπροσώπους της. Ο Ολυμπιακός απέσπασε ισοπαλία στην έδρα της Ρεν και σε συνδυασμό με την ήττα της Μπάγερ Λεβερκούζεν παραμένει στην πρώτη οκτάδα που εξασφαλίζει την απευθείας πρόκριση στους 16.

Ο Ολυμπιακός με τους 10 βαθμούς είναι στην έκτη θέση, ενώ ο ΟΦΗ που επικράτησε της Χάποελ Μπερ Σεβά, ανέβηκε στους 6 βαθμούς. Με αυτήν τη νίκη οι Κρητικοί ανέβηκαν στη 16η θέση και ψάχνουν το πλασάρισμά τους στα playoffs της διοργάνωσης.

Η 4η αγωνιστική του Europa League

  • Ρεν - Ολυμπιακός 0-0
  • Άντερλεχτ - Ζάλτσμπουργκ 2-0
  • Κρίσταλ Πάλας - Χόφενχαϊμ 1-1
  • Λέφσκι Σόφιας - Γιαγκελόνια 1-0
  • Λίλεστρομ - Βικτόρια Πλζεν 0-1
  • Μίλαν - Φερεντσβάρος 0-2
  • Ναϊμέγκεν - Ομόνοια 3-1
  • Σοσιεδάδ - Λυών 1-1
  • Σπάρτα Πράγας - Μπόρνμουθ 1-3
  • Άλκμααρ - Γιουβέντους 1-2
  • Θέλτα - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-2
  • Μπάγερ Λεβερκούζεν - Μαρσέιγ 0-1
  • Μπενφίκα - Λεχ Πόζναν 3-1
  • Σάντερλαντ - Ντινάμο Ζάγκρεμπ 0-2
  • Σέλτικ - Μπεσίκτας 3-2
  • Στουρμ Γκρατς - Τσέλιε 2-3
  • Τορεένσε - Αραράτ 3-2
  • Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ 0-2

Η βαθμολογία του Europa League

  1. Μπενφίκα 12
  2. Μπόρνμουθ 12
  3. Φερεντσβάρος 12
  4. Σεν Ζιλουάζ 10
  5. Γιουβέντους 10
  6. Ολυμπιακός 10
  7. Μπάγερ Λεβερκούζεν 9
  8. Μπεσίκτας 7
  10. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 7
  11. Λέφσκι Σόφιας 7
  12. Σάντερλαντ 7
  13. Ναϊμέγκεν 7
  14. Λυών 7
  15. Άλκμααρ 6
  16. Άντερλεχτ 6
  17. ΟΦΗ 6
  18. Ρεν 6
  19. Ομόνοια 6
  20. Τορεένσε 6
  21. Ρεάλ Σοσιεδάδ 5
  22. Κρίσταλ Πάλας 5
  23. Σπάρτα Πράγας 4
  24. Χόφενχαϊμ 4
  25. Στουρμ Γκρατς 4
  26. Τσέλιε 4
  27. Ζάλτσμπουργκ 4
  28. Θέλτα 3
  29. Μίλαν 3
  30. Βικτόρια Πλζεν 3
  31. Μαρσέιγ 3
  32. Σέλτικ 3
  33. Χάποελ Μπερ Σεβά 1
  34. Λίλεστρομ 1
  35. Λεχ Πόζναν 1
  36. Αραράτ 0

Η 5η αγωνιστική του Europa League

Πέμπτη 26/11 - 19:45

  • Βικτόρια Πλζεν - Μπενφίκα
  • Θέλτα - Μπόρνμουθ
  • Μαρσέιγ - Λέφσκι Σόφιας
  • Μπεσίκτας - Χάποελ Μπερ Σεβά
  • Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Μπάγερ Λεβερκούζεν
  • Ολυμπιακός - Μίλαν
  • Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Λεχ Πόζναν
  • Ζάλτσμπουργκ - Αραράτ

Πέμπτη 26/11 - 22:00

  • Γιουβέντους - Ομόνοια
  • Κρίσταλ Πάλας - Ρεάλ Σοσιεδάδ
  • Λυών - Λίλεστρομ
  • Ναϊμέγκεν - Ρεν
  • ΟΦΗ - Άντερλεχτ
  • Σάντερλαντ - Γιαγκελόνια
  • Σπάρτα Πράγας - Άλκμααρ
  • Τορεένσε - Σέλτικ
  • Φερεντσβάρος - Τσέλιε
  • Χοφενχάιμ - Στουρμ Γκρατς
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