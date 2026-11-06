Η βαθμολογία του Europa League: Σταθερά στην οκτάδα ο Ολυμπιακός -Σε τροχιά πρόκρισης ο ΟΦΗ - iefimerida.gr

Ο ΟΦΗ πέτυχε ένα μεγάλο «διπλό» και... αναζοπύρωσε τις ελπίδες του για πρόκριση στην πρώτη 24άδα του Europa League.
Μετά την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League η Ελλάδα μπορεί να ελπίζει για πολύ καλά πράγματα από τους δύο εκπροσώπους της. Ο Ολυμπιακός απέσπασε ισοπαλία στην έδρα της Ρεν και σε συνδυασμό με την ήττα της Μπάγερ Λεβερκούζεν παραμένει στην πρώτη οκτάδα που εξασφαλίζει την απευθείας πρόκριση στους 16.
Ο Ολυμπιακός με τους 10 βαθμούς είναι στην έκτη θέση, ενώ ο ΟΦΗ που επικράτησε της Χάποελ Μπερ Σεβά, ανέβηκε στους 6 βαθμούς. Με αυτήν τη νίκη οι Κρητικοί ανέβηκαν στη 16η θέση και ψάχνουν το πλασάρισμά τους στα playoffs της διοργάνωσης.
Η 4η αγωνιστική του Europa League
- Ρεν - Ολυμπιακός 0-0
- Άντερλεχτ - Ζάλτσμπουργκ 2-0
- Κρίσταλ Πάλας - Χόφενχαϊμ 1-1
- Λέφσκι Σόφιας - Γιαγκελόνια 1-0
- Λίλεστρομ - Βικτόρια Πλζεν 0-1
- Μίλαν - Φερεντσβάρος 0-2
- Ναϊμέγκεν - Ομόνοια 3-1
- Σοσιεδάδ - Λυών 1-1
- Σπάρτα Πράγας - Μπόρνμουθ 1-3
- Άλκμααρ - Γιουβέντους 1-2
- Θέλτα - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-2
- Μπάγερ Λεβερκούζεν - Μαρσέιγ 0-1
- Μπενφίκα - Λεχ Πόζναν 3-1
- Σάντερλαντ - Ντινάμο Ζάγκρεμπ 0-2
- Σέλτικ - Μπεσίκτας 3-2
- Στουρμ Γκρατς - Τσέλιε 2-3
- Τορεένσε - Αραράτ 3-2
- Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ 0-2
Η βαθμολογία του Europa League
- Μπενφίκα 12
- Μπόρνμουθ 12
- Φερεντσβάρος 12
- Σεν Ζιλουάζ 10
- Γιουβέντους 10
- Ολυμπιακός 10
- Μπάγερ Λεβερκούζεν 9
- Μπεσίκτας 7
- Ντινάμο Ζάγκρεμπ 7
- Λέφσκι Σόφιας 7
- Σάντερλαντ 7
- Ναϊμέγκεν 7
- Λυών 7
- Άλκμααρ 6
- Άντερλεχτ 6
- ΟΦΗ 6
- Ρεν 6
- Ομόνοια 6
- Τορεένσε 6
- Ρεάλ Σοσιεδάδ 5
- Κρίσταλ Πάλας 5
- Σπάρτα Πράγας 4
- Χόφενχαϊμ 4
- Στουρμ Γκρατς 4
- Τσέλιε 4
- Ζάλτσμπουργκ 4
- Θέλτα 3
- Μίλαν 3
- Βικτόρια Πλζεν 3
- Μαρσέιγ 3
- Σέλτικ 3
- Χάποελ Μπερ Σεβά 1
- Λίλεστρομ 1
- Λεχ Πόζναν 1
- Αραράτ 0
Η 5η αγωνιστική του Europa League
Πέμπτη 26/11 - 19:45
- Βικτόρια Πλζεν - Μπενφίκα
- Θέλτα - Μπόρνμουθ
- Μαρσέιγ - Λέφσκι Σόφιας
- Μπεσίκτας - Χάποελ Μπερ Σεβά
- Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Μπάγερ Λεβερκούζεν
- Ολυμπιακός - Μίλαν
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Λεχ Πόζναν
- Ζάλτσμπουργκ - Αραράτ
Πέμπτη 26/11 - 22:00
- Γιουβέντους - Ομόνοια
- Κρίσταλ Πάλας - Ρεάλ Σοσιεδάδ
- Λυών - Λίλεστρομ
- Ναϊμέγκεν - Ρεν
- ΟΦΗ - Άντερλεχτ
- Σάντερλαντ - Γιαγκελόνια
- Σπάρτα Πράγας - Άλκμααρ
- Τορεένσε - Σέλτικ
- Φερεντσβάρος - Τσέλιε
- Χοφενχάιμ - Στουρμ Γκρατς
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