Η βαθμολογία του Europa League: Σταθερά στην οκτάδα ο Ολυμπιακός -Σε τροχιά πρόκρισης ο ΟΦΗ - iefimerida.gr

Ο ΟΦΗ πέτυχε ένα μεγάλο «διπλό» και... αναζοπύρωσε τις ελπίδες του για πρόκριση στην πρώτη 24άδα του Europa League.

Μετά την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League η Ελλάδα μπορεί να ελπίζει για πολύ καλά πράγματα από τους δύο εκπροσώπους της. Ο Ολυμπιακός απέσπασε ισοπαλία στην έδρα της Ρεν και σε συνδυασμό με την ήττα της Μπάγερ Λεβερκούζεν παραμένει στην πρώτη οκτάδα που εξασφαλίζει την απευθείας πρόκριση στους 16.

Ο Ολυμπιακός με τους 10 βαθμούς είναι στην έκτη θέση, ενώ ο ΟΦΗ που επικράτησε της Χάποελ Μπερ Σεβά, ανέβηκε στους 6 βαθμούς. Με αυτήν τη νίκη οι Κρητικοί ανέβηκαν στη 16η θέση και ψάχνουν το πλασάρισμά τους στα playoffs της διοργάνωσης.

Η 4η αγωνιστική του Europa League

Ρεν - Ολυμπιακός 0-0

Άντερλεχτ - Ζάλτσμπουργκ 2-0

Κρίσταλ Πάλας - Χόφενχαϊμ 1-1

Λέφσκι Σόφιας - Γιαγκελόνια 1-0

Λίλεστρομ - Βικτόρια Πλζεν 0-1

Μίλαν - Φερεντσβάρος 0-2

Ναϊμέγκεν - Ομόνοια 3-1

Σοσιεδάδ - Λυών 1-1

Σπάρτα Πράγας - Μπόρνμουθ 1-3

Άλκμααρ - Γιουβέντους 1-2

Θέλτα - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-2

Μπάγερ Λεβερκούζεν - Μαρσέιγ 0-1

Μπενφίκα - Λεχ Πόζναν 3-1

Σάντερλαντ - Ντινάμο Ζάγκρεμπ 0-2

Σέλτικ - Μπεσίκτας 3-2

Στουρμ Γκρατς - Τσέλιε 2-3

Τορεένσε - Αραράτ 3-2

Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ 0-2

Η βαθμολογία του Europa League

Μπενφίκα 12 Μπόρνμουθ 12 Φερεντσβάρος 12 Σεν Ζιλουάζ 10 Γιουβέντους 10 Ολυμπιακός 10 Μπάγερ Λεβερκούζεν 9 Μπεσίκτας 7 Ντινάμο Ζάγκρεμπ 7 Λέφσκι Σόφιας 7 Σάντερλαντ 7 Ναϊμέγκεν 7 Λυών 7 Άλκμααρ 6 Άντερλεχτ 6 ΟΦΗ 6 Ρεν 6 Ομόνοια 6 Τορεένσε 6 Ρεάλ Σοσιεδάδ 5 Κρίσταλ Πάλας 5 Σπάρτα Πράγας 4 Χόφενχαϊμ 4 Στουρμ Γκρατς 4 Τσέλιε 4 Ζάλτσμπουργκ 4 Θέλτα 3 Μίλαν 3 Βικτόρια Πλζεν 3 Μαρσέιγ 3 Σέλτικ 3 Χάποελ Μπερ Σεβά 1 Λίλεστρομ 1 Λεχ Πόζναν 1 Αραράτ 0

Η 5η αγωνιστική του Europa League

Πέμπτη 26/11 - 19:45

Βικτόρια Πλζεν - Μπενφίκα

Θέλτα - Μπόρνμουθ

Μαρσέιγ - Λέφσκι Σόφιας

Μπεσίκτας - Χάποελ Μπερ Σεβά

Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Μπάγερ Λεβερκούζεν

Ολυμπιακός - Μίλαν

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Λεχ Πόζναν

Ζάλτσμπουργκ - Αραράτ

Πέμπτη 26/11 - 22:00