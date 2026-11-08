Η βαθμολογία της Super League: Στην κορυφή με +4 ο Παναθηναϊκός μετά το ισόπαλο ντέρμπι - iefimerida.gr

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν ισόπαλοι και έτσι ο Παναθηναϊκός έφτασε στο +4 στη βαθμολογία της Super League.
Η 10η αγωνιστική της Super League είχε μεγάλο κερδισμένο τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» πέρασαν στο φινάλε από την έδρα του Ηρακλή και έτσι εκμεταλλεύτηκαν την ισοπαλία που έφεραν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ λίγες ώρες αργότερα.
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο +4 από τον Ολυμπιακό και στο +7 από την ΑΕΚ, που έχει όμως ένα παιχνίδι λιγότερο.
Η 10η αγωνιστική της Super League
- Βόλος - Κηφισιά 1-3
- Άρης - Παναιτωλικός 3-0
- Αστέρας AKTOR - Καλαμάτα 1-1
- ΑΕΚ - Λεβαδειακός 2-1
- Ηρακλής - Παναθηναϊκός 1-2
- ΟΦΗ - Ατρόμητος 0-0
- Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-1
Η βαθμολογία της Super League
- Παναθηναϊκός 27
- Ολυμπιακός 23
- ΑΕΚ 20
- ΠΑΟΚ 19
- Άρης 19
- ΟΦΗ 17
- Κηφισιά 14
- Καλαμάτα 12
- Ηρακλής 10
- Παναιτωλικός 9
- Αστέρας AKTOR 7
- Ατρόμητος 6
- Λεβαδειακός 6
- Βόλος 0
Η 11η αγωνιστική της Super League
Σάββατο 21/11
- 19:30 Καλαμάτα - ΑΕΚ
Κυριακή 22/11
- 16:00 Λεβαδειακός - Ατρόμητος
- 17:00 Παναιτωλικός - Βόλος
- 17:30 Παναθηναϊκός - ΟΦΗ
- 19:00 Ολυμπιακός - Ηρακλής
- 19:30 ΠΑΟΚ - Κηφισιά
Δευτέρα 23/11
- 17:00 Αστέρας AKTOR - Άρης
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