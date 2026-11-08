Η βαθμολογία της Super League: Στην κορυφή με +4 ο Παναθηναϊκός μετά το ισόπαλο ντέρμπι - iefimerida.gr

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν ισόπαλοι και έτσι ο Παναθηναϊκός έφτασε στο +4 στη βαθμολογία της Super League.

Η 10η αγωνιστική της Super League είχε μεγάλο κερδισμένο τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» πέρασαν στο φινάλε από την έδρα του Ηρακλή και έτσι εκμεταλλεύτηκαν την ισοπαλία που έφεραν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ λίγες ώρες αργότερα.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο +4 από τον Ολυμπιακό και στο +7 από την ΑΕΚ, που έχει όμως ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η 10η αγωνιστική της Super League

Η βαθμολογία της Super League

Παναθηναϊκός 27 Ολυμπιακός 23 ΑΕΚ 20 ΠΑΟΚ 19 Άρης 19 ΟΦΗ 17 Κηφισιά 14 Καλαμάτα 12 Ηρακλής 10 Παναιτωλικός 9 Αστέρας AKTOR 7 Ατρόμητος 6 Λεβαδειακός 6 Βόλος 0

Η 11η αγωνιστική της Super League

Σάββατο 21/11

19:30 Καλαμάτα - ΑΕΚ

Κυριακή 22/11

16:00 Λεβαδειακός - Ατρόμητος

17:00 Παναιτωλικός - Βόλος

17:30 Παναθηναϊκός - ΟΦΗ

19:00 Ολυμπιακός - Ηρακλής

19:30 ΠΑΟΚ - Κηφισιά

Δευτέρα 23/11