Η βαθμολογία της Stoiximan Super League, μετά τo 1-1 στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός - iefimerida.gr

Μετά την ισοπαλία με 1-1 στο ντέρμπι της Λεωφόρου μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Stoiximan Super League.

To ντέρμπι των «αιωνίων» δεν είχε νικητή, καθώς ο Παναθηναϊκός ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 48' και είχε το προβάδισμα, δέχτηκε το γκολ της ισοφάρισης στο 90+2' από τον Ελ Κααμπί και ο αγώνας έληξε με 1-1.

Νωρίτερα, η ΑΕΚ έφυγε από την Λάρισα με 1-1, ενώ ο Λεβαδειακός διέλυσε τον ΟΦΗ των εννέα παικτών με 4-0.

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής:

1.Ολυμπιακός 10

2.ΑΕΚ 10

3.ΠΑΟΚ 10

4. Άρης 9

5. Λεβαδειακός 7

6. Βόλος 6

7. Ατρόμητος 4

8. Κηφισιά 4

9. Παναιτωλικός 4

10. ΑΕΛ Novibet 3

11. ΟΦΗ 3 / 3 αγώνες

12. Παναθηναϊκός 2 / 3 αγώνες

13. Αστέρας AKTOR 1

14. Πανσερραϊκός 1

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 18:00

Άρης - Πανσερραϊκός 20:30

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ - Βόλος 17:00

ΟΦΗ - Κηφισιά 19:00

Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ 20:30

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 21:00

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 18:00