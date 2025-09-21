 Η βαθμολογία της Stoiximan Super League, μετά τo 1-1 στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός - iefimerida.gr
Η βαθμολογία της Stoiximan Super League, μετά τo 1-1 στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός / Φωτογραφία: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μετά την ισοπαλία με 1-1 στο ντέρμπι της Λεωφόρου μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Stoiximan Super League.

To ντέρμπι των «αιωνίων» δεν είχε νικητή, καθώς ο Παναθηναϊκός ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 48' και είχε το προβάδισμα, δέχτηκε το γκολ της ισοφάρισης στο 90+2' από τον Ελ Κααμπί και ο αγώνας έληξε με 1-1.

Νωρίτερα, η ΑΕΚ έφυγε από την Λάρισα με 1-1, ενώ ο Λεβαδειακός διέλυσε τον ΟΦΗ των εννέα παικτών με 4-0.

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής:

1.Ολυμπιακός 10
2.ΑΕΚ 10
3.ΠΑΟΚ 10
4. Άρης 9
5. Λεβαδειακός 7
6. Βόλος 6
7. Ατρόμητος 4
8. Κηφισιά 4
9. Παναιτωλικός 4
10. ΑΕΛ Novibet 3
11. ΟΦΗ 3 / 3 αγώνες
12. Παναθηναϊκός 2 / 3 αγώνες
13. Αστέρας AKTOR 1
14. Πανσερραϊκός 1

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 18:00
Άρης - Πανσερραϊκός 20:30
﻿

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
ΑΕΚ - Βόλος 17:00
ΟΦΗ - Κηφισιά 19:00
Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ 20:30
Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 21:00
﻿

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 18:00

