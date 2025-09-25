Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά την 2η αγωνιστική στη League Phase - iefimerida.gr

Με τη νίκη του Ηρακλή επί της Ηλιούπολης με 1-0, ολοκληρώθηκε η 2η αγωνσιτική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
O Ηρακλής έκανε νικηφόρο ποδαρικό στο Κύπελλο, με τον Νίκολα Ντόβενταν να του χαρίζει τους πρώτους του βαθμούς.
Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής:
1.Λεβαδειακός 6 (6-2)
2. ΟΦΗ 6 (4-0)
3. ΑΕΚ 6 (3-1)
4. Άρης 6 (2-0)
5. Ατρόμητος 4 (5-3)
6.Βόλος 4 (4-2)
7. Ελλάς Σύρου 3 (5-4)
8.Ολυμπιακός 3 (2-1) *
9.Παναθηναϊκός 3 (1-0) *
10. Ηρακλής 3 (1-0) *
11.Κηφισιά 2 (2-2)
12.ΑΕΛ Novibet 1 (2-3)
13. Aστέρας AKTOR 1 (2-3)
14. Μαρκό 1 (2-3)
15. Καβάλα 1 (1-4)
16. Ηλιούπολη 0 (1-3)
17. Παναιτωλικός 0 (1-3)
18. Athens Kallithea 0 (0-2)
19. ΠΑΟΚ 0 (1-4) *
20.Αιγάλεω 0 (0-4)
* Ένα ματς λιγότερο
To πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
- Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
- Ηλιούπολη – ΑΕΚ
- Κηφισιά – Athens Kallithea
- Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR
- Ολυμπιακός – Βόλος
- ΟΦΗ – Ηρακλής
- Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου
- ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet
- Αιγάλεω – Άρης
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο