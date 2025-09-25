 Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά την 2η αγωνιστική στη League Phase - iefimerida.gr
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά την 2η αγωνιστική στη League Phase

Κύπελλο Ελλάδας
Κύπελλο Ελλάδας / Φωτογραφία: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με τη νίκη του Ηρακλή επί της Ηλιούπολης με 1-0, ολοκληρώθηκε η 2η αγωνσιτική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

O Ηρακλής έκανε νικηφόρο ποδαρικό στο Κύπελλο, με τον Νίκολα Ντόβενταν να του χαρίζει τους πρώτους του βαθμούς.

Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής:

1.Λεβαδειακός 6 (6-2)

2. ΟΦΗ 6 (4-0)

3. ΑΕΚ 6 (3-1)

4. Άρης 6 (2-0)

5. Ατρόμητος 4 (5-3)

6.Βόλος 4 (4-2)

7. Ελλάς Σύρου 3 (5-4)

8.Ολυμπιακός 3 (2-1) *

9.Παναθηναϊκός 3 (1-0) *

10. Ηρακλής 3 (1-0) *

11.Κηφισιά 2 (2-2)

12.ΑΕΛ Novibet 1 (2-3)

13. Aστέρας AKTOR 1 (2-3)

14. Μαρκό 1 (2-3)

15. Καβάλα 1 (1-4)

16. Ηλιούπολη 0 (1-3)

17. Παναιτωλικός 0 (1-3)

18. Athens Kallithea 0 (0-2)

19. ΠΑΟΚ 0 (1-4) *

20.Αιγάλεω 0 (0-4)

* Ένα ματς λιγότερο

To πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

  • Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
  • Ηλιούπολη – ΑΕΚ
  • Κηφισιά – Athens Kallithea
  • Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR
  • Ολυμπιακός – Βόλος
  • ΟΦΗ – Ηρακλής
  • Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου
  • ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet
  • Αιγάλεω – Άρης
