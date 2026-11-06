Η βαθμολογία της EuroLeague: Στην κορυφή ο Παναθηναϊκός AKTOR -Χαμός στις 7 νίκες που βρίσκεται ο Ολυμπιακός - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι μόνος πρώτος μετά από 10 αγωνιστικές στην EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα στη 10η αγωνιστική της EuroLeague στη Sunel Arena και έτσι έχασε την ευκαιρία να μείνει στην κορυφή με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Οι «πράσινοι» είχαν επικρατήσει της Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία και έφτασαν στο 8-2, ενώ στις 7 νίκες βρίσκονται έξι ομάδες.



Η 10η αγωνιστική της EuroLeague

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR 112-115

Εφές - Παρί 90-95

Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια 84-65

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 90-93

Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου 95-99

Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια 73-84

Μπεσίκτας - Ζάλγκιρις Κάουνας 67-83

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 57-62

Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι 75-93

Παρτίζαν - Μακάμπι Τελ Αβίβ 88-67

Η βαθμολογία της EuroLeague

Παναθηναϊκός AKTOR 8-2 Ερυθρός Αστέρας 7-3 Βαλένθια 7-3 Φενέρμπαχτσε 7-3 Ολυμπιακός 7-3 Ντουμπάι 7-3 Μπαρτσελόνα 7-3 Ρεάλ Μαδρίτης 6-4 Χάποελ Τελ Αβίβ 6-4 Ζάλγκιρις Κάουνας 6-4 Παρτίζαν 5-5 Εφές 4-6 Μπεσίκτας 4-6 Παρί 4-6 Βίρτους 4-6 Βιλερμπάν 4-6 Μπάγερν Μονάχου 3-7 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8 Αρμάνι Μιλάνο 1-9 Μπασκόνια 1-9

Η 11η αγωνιστική της EuroLeague

Τετάρτη 11/11

21:45 Παρί - Φενέρμπαχτσε

21:45 Παρτίζαν - Μπασκόνια

Πέμπτη 12/11

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15 Ολυμπιακός - Ντουμπάι

21:30 Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις Κάουνας

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 13/11