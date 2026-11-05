Η «Βασίλισσα του twerk» είναι γούρι του αμυντικού της Πόρτο - iefimerida.gr

Ο Γιακούμπ Κιβιόρ θέλει σε κάθε ματς της Πόρτο να έχει στις εξέδρες την Κλαούντια Κοβάλτσικ.

Η ζωή ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή συνοδεύεται συχνά από δημοσιότητα, ταξίδια και μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητα. Για τον Γιακούμπ Κιβιόρ, όμως, υπάρχει και μια διαφορετική πρωταγωνίστρια εκτός γηπέδων.

Πρόκειται για την Κλαούντια Κοβάλτσικ, τη γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του Πολωνού διεθνούς αμυντικού και έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική της ξεχωριστή παρουσία στον χώρο του χορού.

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