Η βαριά ήττα από την Ολλανδία ξύπνησε «εφιάλτες» -Από πότε έχει να δεχθεί επτά γκολ η Εθνική Ελλάδας

Το βαρύ 7-0 από την Ολλανδία προστέθηκε στη λίστα με τις πιο οδυνηρές ήττες στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδας. Από τη Δανία και τη Γαλλία μέχρι την ιστορική συντριβή με 11-1 από την Ουγγαρία.

Ο διασυρμός με 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ έφερε ξανά στην επιφάνεια ιστορικές συντριβές διαχρονικά. Άλλωστε, δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο για την Ελλάδα να δέχεται επτά γκολ σε έναν αγώνα, με την τελευταία φορά που συνέβη κάτι αντίστοιχο να μας γυρίζει αρκετές δεκαετίες πίσω.

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Από το 1989 είχε να δεχθεί επτά γκολ η Εθνική Ελλάδας

Για να βρούμε την προηγούμενη φορά που η Εθνική Ελλάδας δέχθηκε επτά τέρματα σε ένα παιχνίδι, πρέπει να ταξιδέψουμε πίσω στον Μάιο του 1989. Συγκεκριμένα, στις 17 Μαΐου εκείνης της χρονιάς, η «γαλανόλευκη» αντιμετώπισε τη Δανία στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1990 και γνώρισε βαριά ήττα με 7-1.

Στην ενδεκάδα της Εθνικής σε εκείνo το ματς βρίσκονταν οι Οικονομόπουλος, Αποστολάκης, Χατζηαθανασίου, Μανωλάς, Μαυρίδης, Τσαλουχίδης, Παπαδόπουλος, Σαμαράς, Μητρόπουλος και Τσιαντάκης.

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Οι άλλες δύο ήττες με επτά γκολ παθητικό

Η ήττα από τη Δανία, πάντως, δεν ήταν η μοναδική φορά που η Ελλάδα δέχθηκε επτά τέρματα σε έναν αγώνα. Η πρώτη χρονικά περίπτωση καταγράφηκε στις 26 Ιουνίου 1932, όταν η Εθνική ηττήθηκε με 7-1 από τη Γιουγκοσλαβία, στο πλαίσιο του Βαλκανικού Κυπέλλου.

Ακολούθησε η αναμέτρηση με τη Γαλλία, την 1η Οκτωβρίου 1958, για τα προκριματικά του Euro 1960, με τους Γάλλους να επικρατούν επίσης με 7-1.

Η πιο βαριά ήττα όλων των εποχών από την Ουγγαρία

Ωστόσο, καμία από τις παραπάνω αναμετρήσεις δεν πλησιάζει τη μεγαλύτερη σε έκταση ήττα στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδας. Το αρνητικό ρεκόρ παραμένει η συντριβή με 11-1 από την Ουγγαρία, στις 25 Μαρτίου 1938, σε αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της ίδιας χρονιάς.

Οι πιο βαριές ήττες στην ιστορία της εθνικής Ελλάδας