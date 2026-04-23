Βαλένθια: Ο μεγιστάνας Χουάν Ρόιγκ με τις τέσσερις κόρες και μια αυτοκρατορία δημιούργησε την αντίπαλο του Παναθηναϊκού AKTOR - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα βρει στον δρόμο του για το Final Four της Euroleague την Βαλένθια, η οποία είναι δημιούργημα του μεγιστάνα Χουάν Ρόιγκ.

Ο Χουάν Ρόιγκ είναι ο ιδιοκτήτης της Βαλένθια, η οποία αποτελεί το μεγάλο εμπόδιο προκειμένου ο Παναθηναϊκός AKTOR να βρεθεί στο

Final Four της Euroleague. Πάμπλουτος και λάτρης του μπάσκετ.

Γεννήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1949 στη Βαλένθια. Ήταν το μεγαλύτερο από τα έξι παιδιά του Φρανσίσκο Ρόιγκ Μπάλεστερ και της Τρινιντάντ Αλφόνσο Μοτσόλι, σε μια οικογένεια που ασχολούνταν με την τοπική βιομηχανία κρέατος.

Οι γονείς του, γεννημένοι το 1912 και το 1911 αντίστοιχα, ίδρυσαν την Cárnicas Roig στα τέλη της δεκαετίας του 1940, δημιουργώντας μια μικρή αλυσίδα κρεοπωλείων στη Λα Πόμπλα ντε Φαρνάλς, μια αγροτική περιοχή κοντά στη Βαλένθια.

Ο Ρόιγκ πήρε πτυχίο στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια πριν ενταχθεί στην οικογενειακή επιχείρηση. Το 1981, μαζί με τα αδέλφια του Φερνάντο, Τρίνινταντ και Άμπρο και τη σύζυγό του Ορτέσια Ερέρο απέκτησαν την οικογενειακή Mercadona από τον πατέρα του, ο οποίος την είχε ιδρύσει το 1977 ως μέρος του Ομίλου Cárnicas Roig, μετατρέποντας τα παραδοσιακά κρεοπωλεία σε παντοπωλεία. Κατά τη στιγμή της εξαγοράς, η Mercadona είχε οκτώ καταστήματα στην περιοχή της Βαλένθια, μεγέθους περίπου 300 τετραγωνικών μέτρων το καθένα. Μέχρι το 1991, ο Χουάν είχε γίνει ο πλειοψηφικός μέτοχος αγοράζοντας το μεγαλύτερο μέρος των μερίδιων των αδερφών του.

Η Βαλένθια του Χουάν Ρόιγκ αντίπαλος του Παναθηναϊκού AKTOR

Η εταιρεία, σύμφωνα με το Forbes, απασχολεί πλέον σχεδόν 100.000 άτομα που λαμβάνουν πάντα περίπου το 20% των προ φόρων κερδών ως μπόνους. Από τις αρχές Νοεμβρίου 2025, το Forbes κατατάσσει τον Ρόιγκ τέταρτο μεταξύ των πλουσιότερων ατόμων στην Ισπανία.

Πλέον η Mercadona, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ομίλου διαθέτει1598 σούπερ μάρκετ σε Ισπανία και Πορτογαλία.

Ο Χουάν Ρόιγκ, ο γάμος με την Ορτέσια Ερέρο, οι κόρες και το κτήμα

Ο Χουάν Ρόιγκ παντρεύτηκε την Ορτέσια Ερέρο το 1973. Γνωρίστηκαν όταν σπούδαζαν οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Βαλένθια και σήμερα είναι αντιπρόεδρος της Mercadona και συνιδιοκτήτρια σημαντικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Έχουνε τέσσερις κόρες, τις δίδυμες Ορτένσια και Καρολίνα, την Άμπαρο και την Χουάνα.

Η Ορτένσια ηγείται της σχολής επιχειρήσεων EDEM και συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της Mercadona, η Καρολίνα συντονίζει τις μελέτες καταναλωτών για την Mercadona, η Χουάνα επιβλέπει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της Mercadona Online και η Άμπαρο εργάζεται ως αρχιτέκτονας με περιορισμένο ρόλο στην εταιρεία.

Ο Ρόιγκ και η οικογένειά του διαμένουν σε ένα ιδιωτικό κτήμα στη Βαλένθια. Τα προσωπικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν φυσικά το μπάσκετ. Από πιστός οπαδός της Βαλένθια έγινε ιδιοκτήτης και πρόεδρος. Απολαμβάνει να παίζει padel. Επίσης να διαβάζει οικονομικά και να διδάσκει μαθήματα διοίκησης επιχειρήσεων τα Σαββατοκύριακα.

Ο Χουάν Ρόιγκ στη Βαλένθια, ο αδερφός του στη Βιγιαρεάλ

Είναι πρόεδρος και πλειοψηφικός ιδιοκτήτης της ομάδας μπάσκετ της Βαλένθια, από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της μετά την ίδρυσή της το 1986. Με τη συμμετοχή της οικογένειάς του να ξεκινά από τη σεζόν 1986-87 μέσω χορηγίας των αδελφών Ρόιγκ. Παρεμπιπτόντως, ο αδερφός του Φερνάντο Ρόιγκ είναι ιδιοκτήτης και πρόεδρος της Βιγιαρεάλ, καθώς και ιδιοκτήτης της εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Renomar και της Pamesa, που δραστηριοποιείται στον κλάδο των κεραμικών.

Φυσικά, το μεγάλο δημιούργημά του είναι το συγκρότημα Roig Arena, μια προσωπική επένδυση 400 εκατομμυρίων ευρώ, ένας πολυχρηστικός χώρος που άνοιξε τις πύλες του το 2025 και αποτελεί έδρα του συλλόγου. Επιπλέον, έχει επενδύσει στην ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής, κυρίως μέσω της L'Alqueria del Basket, μιας υπερσύγχρονης ακαδημίας με περισσότερους από 1.000 νεαρούς αθλητές και προωθεί το μπάσκετ στην περιοχή.

Οι Ισπανοί έχουν να λένε για τον άνθρωπο που βάζει το χέρι στην τσέπη όταν παραστεί. Στις καταστροφικές πλημμύρες DANA τον Οκτώβριο του 2024, οι οποίες έπληξαν τη νοτιοανατολική Ισπανία, δώρισε προσωπικά 40 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη των εργαζομένων της Mercadona. Επίσης 35 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων, 4 εκατομμύρια ευρώ για την επανεκκίνηση τοπικών αθλητικών συλλόγων και 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την ανοικοδόμηση πάρκων και δημόσιων πλατειών.