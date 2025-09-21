La Liga: Συνεχίζει τα στραβοπατήματα η Ατλέτικο - Έμεινε στο 1-1 με τη Μαγιόρκα - iefimerida.gr

Συνεχίζει να απογοητεύει η Ατλέτικο στο ξεκίνημα του ισπανικού πρωταθλήματος, καθώς σήμερα έμεινε στο 1-1 με τη Μαγιόρκα στο «Σον Μόις» και μένει πολύ πίσω από τις πρώτες θέσεις, έχοντας πανηγυρίσει μόλις μία νίκη σε πέντε αγώνες.

Οι «ροχιμπλάνκος» έχασαν πέναλτι με τον Αλβαρες στο 14΄ (απέκρουσε ο Λεό Ρομάν), είχαν δοκάρι με τον Μπάριος και αρκετές ακόμη ευκαιρίες, όμως στο 72΄ έμειναν με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Σόρλοθ (που είχε μπει στο ματς λίγο νωρίτερα ως αλλαγή).

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι Μαδριλένοι κατάφεραν να βρουν γκολ με τον Γκάλαχερ στο 79΄, όχι όμως και να το κρατήσουν, αφού ο Μουρίτσι ισοφάρισε με κεφαλιά στο 85΄ και χάρισε στη Μαγιόρκα τον δεύτερο μόλις βαθμό της στη φετινή La Liga.