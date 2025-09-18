Η ατάκα-έπος του Πρίντεζη για θαυμαστή του που τον έκανε τατουάζ - iefimerida.gr

Με χιούμορ αντέδρασε ο Γιώργος Πρίντεζης όταν αντίκρισε tattoo θαυμαστή του, που τον απεικόνιζε με τη φανέλα του Ολυμπιακού, στο διάσημο «πεταχτάρι» του με την ΤΣΣΚΑ.

«Γιατί ρε καλό μου αγόρι να κουβαλάς τη μουτσούνα μου μία ζωή;», έγραψε ο πρώην αρχηγός των «ερυθρόλευκων», σε story που ανέβασε στο instagram.

Ο Πρίντεζης, που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στον Ολυμπιακό όσο και στην Εθνική ομάδα μπάσκετ, είναι γνωστός για την αμεσότητα και το χιούμορ του. Μέσω της ανάρτησής του, μοιράστηκε την εικόνα του τατουάζ και την επική του ατάκα, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων από τους φίλους της ομάδας.

Παρότι έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, ο Πρίντεζης συνεχίζει να απολαμβάνει την αγάπη των φιλάθλων, που δείχνουν ότι παραμένει σύμβολο για τον Ολυμπιακό και το ελληνικό μπάσκετ.

Δείτε το story του Γιώργος Πρίντεζης: