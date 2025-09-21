 Premier League: Η Άστον Βίλα σκόραρε για πρώτη φορά φέτος αλλά δεν νίκησε - Μπόρνμουθ και Νιούκαστλ έμειναν στο 0-0 - iefimerida.gr
Premier League: Η Άστον Βίλα σκόραρε για πρώτη φορά φέτος αλλά δεν νίκησε - Μπόρνμουθ και Νιούκαστλ έμειναν στο 0-0

Σάντερλαντ - Άστον Βίλλα 1-1
Μετά από τέσσερα παιχνίδια χωρίς γκολ, η Αστον Βίλα πέτυχε το πρώτο της στη φετινή Premier League.

Ωστόσο ακόμη κι έτσι, δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει το πρώτο της «τρίποντο», απέναντι στη νεοφώτιστη Σάντερλαντ των δέκα παικτών.

Η ομάδα του Ουνάι Εμερι, που είχε αριθμητικό πλεονέκτημα από το 34', μετά την αποβολή του Ρεϊνίλντο, προηγήθηκε στο 67΄ με τον Κας, αλλά οι γηπεδούχοι βρήκαν τον τρόπο να ισοφαρίσουν με τον Ισιντορ (75΄) και πήραν έναν πολύτιμο βαθμό, αφήνοντας στους «χωριάτες» στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και το άλλο μεσημεριανό ματς της ημέρας, καθώς Μπόρνμουθ και Νιούκαστλ έμειναν στο 0-0.

