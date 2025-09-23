Η Αρίνα Σαμπαλένκα προπονήθηκε με τον Τζόκοβιτς στο Τατόι - iefimerida.gr

Δύο κορυφαίοι σταρ του τένις, ο Νόβακ Τζόκοβιτς και η Αρίνα Σαμπαλένκα, έκαναν κοινή προπόνηση στο ΤΑΤΟΪ Club την προηγούμενη εβδομάδα.
Η Σαμπαλένκα επισκέπτεται τακτικά τη χώρα μας τα τελευταία δύο χρόνια, για διακοπές κυρίως, καθώς ο σύντροφός της είναι Έλληνας, ενώ ο Τζόκοβιτς έχει εγκατασταθεί πλέον στην Ελλάδα.
Η κοινή τους προπόνηση έγινε την περασμένη εβδομάδα, και σήμερα η Σαμπαλένκα, Νο1 στον κόσμο, ανάρτησε φωτογραφίες από την προπόνηση, όπου είναι σε πολύ χαλαρό κλίμα.
Να θυμίσουμε ότι ο Νόλε κάνει ολοένα και πιο συχνές τις δημόσιες εμφανίσεις του στην Αθήνα: αρχικά στο ΟΑΚΑ για το Ελλάδα-Βραζιλία στο τένις και το Σαββατοκύριακο έξω από το Καλλιμάρμαρο, όπου ανέβασε και φωτογραφίες στα σόσιαλ.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο