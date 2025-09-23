Η Αρίνα Σαμπαλένκα προπονήθηκε με τον Τζόκοβιτς στο Τατόι - iefimerida.gr

Δύο κορυφαίοι σταρ του τένις, ο Νόβακ Τζόκοβιτς και η Αρίνα Σαμπαλένκα, έκαναν κοινή προπόνηση στο ΤΑΤΟΪ Club την προηγούμενη εβδομάδα.

Η Σαμπαλένκα επισκέπτεται τακτικά τη χώρα μας τα τελευταία δύο χρόνια, για διακοπές κυρίως, καθώς ο σύντροφός της είναι Έλληνας, ενώ ο Τζόκοβιτς έχει εγκατασταθεί πλέον στην Ελλάδα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κοινή τους προπόνηση έγινε την περασμένη εβδομάδα, και σήμερα η Σαμπαλένκα, Νο1 στον κόσμο, ανάρτησε φωτογραφίες από την προπόνηση, όπου είναι σε πολύ χαλαρό κλίμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε ότι ο Νόλε κάνει ολοένα και πιο συχνές τις δημόσιες εμφανίσεις του στην Αθήνα: αρχικά στο ΟΑΚΑ για το Ελλάδα-Βραζιλία στο τένις και το Σαββατοκύριακο έξω από το Καλλιμάρμαρο,﻿ όπου ανέβασε και φωτογραφίες στα σόσιαλ.