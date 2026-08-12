Η απονομή του χρυσού μεταλλίου στον Μίλτο Τεντόγλου και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Μίλτος Τεντόγλου επέστρεψε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, που διεξάγεται στην Αγγλία.

Ο «χρυσός» ολυμπιονίκης έφτασε στα 8.44μ. στην τέταρτη προσπάθειά του στο άλμα εις μήκος και κατέκτησε για 4η συνεχή φορά χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Η απονομή του μεταλλίου έγινε μέσα σε αποθέωση από το κοινό και υπό το χειροκρότημα των δύο αντιπάλων του, του Ελβετού Εχάμερ και του Βούλγαρου Σαραμπογιούκοφ, που ανέβηκαν στο δεύτερο και τρίτο σκαλί του βάθρου αντίστοιχα.

Την απονομή έκανε ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΕ Σπύρος Καπράλος, ενώ στη συνέχεια έγινε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου προς τιμήν του Τεντόγλου.