Η απόφαση του Ιβάν Σαββίδη να καλύψει όλα τα έξοδα που αφορούν του αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ - iefimerida.gr

Ολόκληρη η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί τον χαμό επτά ψυχών, επτά φίλων της ομάδας που ταξίδευαν για να βρεθούν στο πλευρό της, ωστόσο χάθηκαν στο τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία, βυθίζοντας στο πένθος μια ολόκληρη χώρα.

Ο επίσημος Δικέφαλος βρίσκεται από την πρώτη στιγμή παρών, με αντιπροσωπεία του να έχει ήδη ταξιδέψει στη Ρουμανία, ενώ έχει αναθέσει και Δικηγορικό γραφείο της Ρουμανίας, όλα όσα διαδικαστικά πρέπει να συμβούν.

Διαβάστε εδώ για την απόφαση του Ιβάν Σαββίδη για τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ.