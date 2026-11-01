Η απόφαση της διοίκησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το μέλλον του Κάρικ - iefimerida.gr

Μπορεί για αρκετούς η κατάσταση με τον Μάικλ Κάρικ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει φτάσει στο... απροχώρητο, η διοίκηση του συλλόγου όμως, του δίνει ένα ακόμα μικρό περιθώριο για να αλλάξει την πορεία της ομάδας.

Η «ελεύθερη πτώση» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζεται δίχως... αλεξίπτωτο. Οι «κόκκινοι διάβολοι» ηττήθηκαν (και) από την Τσέλσι με 2-0 για την ένατη αγωνιστική της Premier League, αποτέλεσμα που τους «βύθισε» στη 17η θέση της βαθμολογίας, ισόβαθμους με τη 18η Κρίσταλ Πάλας, που βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη.

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