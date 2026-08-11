Δεν το... πήρε καλά ο μπαμπάς! - Η απίθανη αντίδραση του Βασίλη Σπανούλη σε airball του γιου του, Θανάση [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Εθνική Παίδων πήρε μεγάλη νίκη (83-78) κόντρα στην Σλοβενία, με τον Βασίλη Σπανούλη να βρίσκεται στο... επίκεντρο, μετά από αντίδραση σε airball του γιου του, Θανάση.

Μετά από ένα παιχνίδι πραγματικό... θρίλερ, η Εθνική Παίδων άντεξε στην πίεση, «λύγισε» την Σλοβενία με 83-78 και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Eurobasket Κ16, όπου θα αντιμετωπίσει την Λετονία.

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MVP της «γαλανόλευκης» ήταν ο Θανάσης Σπανούλης, ο οποίος πέτυχε 16 πόντους και «μάζεψε» 10 ριμπάουντ, ολοκληρώνοντας το double-double. Ωστόσο, στο... επίκεντρο βρέθηκε ο πατέρας του, Βασίλης Σπανούλης, μετά από αντίδραση σε airball του γιου του.

Η... επική αντίδραση του Βασίλη Σπανούλη σε airball του γιου του, Θανάση

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης, ο Θανάσης Σπανούλης αστόχησε σε βολή και μετά κέρδισε ξανά την μπάλα, αλλά το σουτ που επιχείρησε πήγε airball.

Η αντίδραση του «Kill Bill» ήταν μοναδική, ενώ δίπλα στον Έλληνα προπονητή βρέθηκε και η σύζυγός του, Ολυμπία Χοψονίδου.

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Για λίγα δευτερόλεπτα, ο ομοσπονδιακός προπονητής της «Επίσημης Αγαπημένης» άφησε στην άκρη τον ρόλο του και μίλησε ο... μπαμπάς!