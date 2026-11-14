 Η αντίδραση του Κλοπ για την ήττα της Ελλάδας με 7-0 από την Ολλανδία
ΣΠΟΡ

Η αντίδραση του Κλοπ για την ήττα της Ελλάδας με 7-0 από την Ολλανδία

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Γιούρκεν Κλοπ
Γιούρκεν Κλοπ

Ο Γιούργκεν Κλοπ σχολίασε την ιστορική συντριβή της Εθνικής Ελλάδας με 7-0 από την Ολλανδία, τονίζοντας ότι το εντυπωσιακό αποτέλεσμα θα δώσει μεγάλη αυτοπεποίθηση στην ομάδα του Τσάβι ενόψει του «τελικού» με τη Γερμανία.

Η Εθνική Γερμανίας είχε ένα εύκολο βράδυ, φεύγοντας δίχως να ιδρώσει με τους τρεις βαθμούς της νίκης από το Βελιγράδι. Τα «πάντσερ» επικράτησαν με 3-0 της Σερβίας και έπιασαν στη δεύτερη θέση την Ελλάδα με 8 βαθμούς, που την ίδια ώρα έζησε έναν εφιάλτη στο Άμστερνταμ, όπου ηττήθηκε με το αδιανόητο 7-0 από την Ολλανδία του Τσάβι.

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