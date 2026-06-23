«Είναι εντυπωσιακό το πώς εξελίχθηκαν όλα» -Η αντίδραση του εξουθενωμένου Μέσι όταν έμαθε για το ρεκόρ - iefimerida.gr

Ο Λιονέλ Μέσι εμφανίστηκε εμφανώς καταβεβλημένος μετά το τέλος της αναμέτρησης, σε σημείο που δυσκολεύτηκε να μιλήσει στους δημοσιογράφους λόγω της τεράστιας κούρασης.

Ο Λιονέλ Μέσι έκανε πράξη αυτό που πολλοί περίμεναν πριν την έναρξη αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και χρειάστηκε μόλις δύο αγωνιστικές για να το πετύχει.

Μετά από το χατ τρικ της πρεμιέρας, ο «Pulga» σκόραρε στο 39ο λεπτό απέναντι στην Αυστρία κι έγινε ο κορυφαίος σκόρερ τoυ Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε.

