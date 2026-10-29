Το μήνυμα που πέρασε ο Μάρκο Νίκολιτς στην Τούμπα - iefimerida.gr

Δεν είναι μόνο η ήττα από τον ΠΑΟΚ και η κακή νοοτροπία του πρώτου ημιχρόνου, αλλά και ο τρόπος που ο Μάρκο Νίκολιτς βλέπει και αξιολογεί το ρόστερ της ΑΕΚ.

Ποτέ καμία ήττα δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη. Μπορεί να μην έκρινε επί της ουσίας κάτι, μιας και ήρθε σε έναν αγώνα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, αλλά πάντα έχει τη δική της σημασία. Στην προκειμένη περίπτωση, στην Τούμπα, έγινε και με τη βούλα φανερό το πως ο Μάρκο Νίκολιτς έχει στο μυαλό του το δυναμικό του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανώμαλη προσγείωση στην Τούμπα

Για πρώτη φορά από τότε που έκατσε στον πάγκο της ΑΕΚ την οποία και έκανε στον πρώτο του χρόνο πρωταθλήτρια, ο Σέρβος προπονητής είδε την ομάδα του να δέχεται τρία γκολ εντός συνόρων και παίκτες του να υστερούν σε δυνάμεις, ανάσες και να έχουν νοοτροπία που δεν αρμόζει στο μέταλλο που έχει χτίσει η «Ένωση».

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει αποθεωθεί και με το παραπάνω για τη δουλειά του, έχει γνωρίσει την καθολική αναγνώριση από την πλειοψηφία ωστόσο ήρθε η στιγμή που για πρώτη φορά ηχούν για τα καλά τα καμπανάκια της διαχείρισης του «κιτρινόμαυρου» ρόστερ.

Η αλήθεια είναι ότι ο Νίκολιτς προσέγγισε αρκετά σοβαρό το ματς στην Τούμπα, κάτι που φάνηκε και με τις επιλογές του στην αρχική ενδεκάδα. Κι όλα αυτά γνωρίζοντας ότι η ΑΕΚ έχει μπροστά της πρόγραμμα-βουνό με ντέρμπι κορυφής στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό για τη Super League και φυσικά το παιχνίδι που όλοι περιμένουν με κομμένη την ανάσα με την Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μήνυμα για το ρόστερ της ΑΕΚ

Παρ' όλα αυτά πέρασε και τα δικά του μηνύματα. Σε παιχνίδι που είχε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει Λυκογιάννη, Γκεοργκίεφ, Αλεξίου, δεν το έκανε. Προτίμησε τα… σίγουρα με Ρότα-Πήλιο, ενώ έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον πολύπειρο Βίντα που έδειξε στο χορτάρι το πόσο το θέλει, αλλά πλέον δεν μπορεί το ίδιο στα 37 του χρόνια.

Αν και πλέον ανακατεύει περισσότερο την τράπουλα με γνώμονα τα πολλά συνεχόμενα παιχνίδια που έχει ο Δικέφαλος, παραμένει επιφυλακτικός στο να δώσει περισσότερες ευκαιρίες με αποκορύφωμα τον Λυκογιάννη. Έναν μπακ με παραστάσεις από το υψηλό επίπεδο, θητεία στην Serie A, Κύπελλο με τη Μπολόνια και γνώστη της ελληνικής πραγματικότητας που κάλλιστα θα μπορούσε να... ξεκουράσει τον Πήλιο.

Η εξίσωση με τους «μικρούς» στο Κύπελλο δείχνει να τον δυσκολεύει και η ΑΕΚ γενικότερα δείχνει να μην είναι προετοιμασμένη σε αυτό το κομμάτι σε σχέση με τους αντιπάλους της που παίρνουν περισσότερα πράγματα από τους νεαρούς παίκτες που έχουν στο ρόστερ τους. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα μιας και γίνονται μεγάλες επενδύσεις στην ακαδημία και υπάρχει σαφής βελτίωση με τις ευλογίες του Μάριου Ηλιόπουλου.

Μάλιστα ακόμη και στις αλλαγές του, ο Νίκολιτς δεν προτίμησε να… ρίξει στο ματς Αλεξίου, Λυκογιάννη ή Γκεοργκίεφ και οι πρώτες του κινήσεις ήρθαν στο 77ο λεπτό κι αυτές ήταν Ζοάο Μάριο και Κουτέσα. Οι δυο μοναδικές αλλαγές του τη στιγμή που ο Ρότα έδειξε πιο κουρασμένος από ποτέ, κάτι και που είναι φυσικό και επόμενο λόγω του βάρους που έχει πέσει στην συγκεκριμένη θέση όπου είναι βασικός και αναντικαστάστος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το know-how και το μέταλλο της ΑΕΚ

Ο Νίκολιτς είναι από τους προπονητές που αγαπούν την σταθερότητα, δεν αρέσκονται στα πολλά πειράματα και αλχημείες. Η δουλειά που έχει κάνει μέχρι στιγμής δεν είναι καθρέφτης της εικόνας της ΑΕΚ στην Τούμπα. Τα γκολ από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, δεν είναι φάσεις τις οποίες η ομάδα του συνηθίζει να… δίνει το δικαίωμα στον αντίπαλο. Αντιθέτως, μασάει σίδερα στα μετόπισθεν. Ακόμη όμως προσπαθεί να βρει ισορροπίες στη μεσαία γραμμή.

Δείχνει πως δεν εμπιστεύεται και ούτε υπολογίζει σε μεγάλο βαθμό συγκεκριμένους παίκτες και πως προτιμά να πορευτεί με τη... ζώνη ασφαλείας που του παρέχουν οι βασικοί του όμως εδώ ελοχεύει ο κίνδυνος να γυρίζει σε ορισμένες περιπτώσεις μπούμερανγκ έχοντας ένα πρόγραμμα με παιχνίδια σε Champions League, πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Τίποτα δεν χάθηκε στην Τούμπα. Κατά πάσα πιθανότητα η ΑΕΚ θα βρίσκεται στην πρώτη τετράδα. Η εικόνα της μετά την ισοφάριση, ήταν αν μη τι άλλο εντυπωσιακή, αλλά οι παίκτες δεν εκμεταλλεύτηκαν τις φάσεις που τους παρουσιάστηκαν μπροστά από την αντίπαλη εστία. Αντ' αυτού, ο Μπαλαμώτης που είναι ένα πολλά υποσχόμενο project έδειξε ανέτοιμος και λίγο... ψαρωμένος για ντέρμπι στην Τούμπα.

Είχε εν μέρει μερίδιο στο να μην στεφθεί με επιτυχία το κατά τ' άλλα πολύ καλό build up που έχει η «Ένωση». Ο τρόπος που ήρθαν τα γκολ του ΠΑΟΚ, δεν άρεσε. Κι αυτό γιατί η ΑΕΚ δεν έχει δώσει δείγματα ότι έχει τόσα κενά σε μεσαία γραμμμή και άμυνα. Στην Τούμπα όμως έπαιξε ρόλο η κούραση και κατά συνέπεια η έλλειψη συγκέντρωσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίκολιτς έχει το know-how. Το έχει αποδείξει άλλωστε. Σε χρονιά που οι απαιτήσεις είναι υψηλές κι αυτό είναι και κάτι που ο ίδιος πιστώνεται με την επιτυχία της πρώτης του χρονιάς, αναπόφευκτα ανοίγει συζήτηση σε οποιαδήποτε ήττα ή ισοπαλία κι αυτό γιατί η... ΑΕΚ του είναι αλλιώς φτιαγμένη. Και είναι εκεί. Της λείπει το να είναι κυνική χωρίς τουπέ; Ναι με... κεφαλαία. Κυρίως μακριά απο τη Νέα Φιλαδέλφεια που... βραχυκυκλώνει.