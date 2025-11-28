 Conference League: Η ΑΕΚ αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα της 4ης αγωνιστικής - iefimerida.gr
Conference League: Η ΑΕΚ αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα της 4ης αγωνιστικής

Η ΑΕΚ αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα της 4ης αγωνιστικής
Η ΑΕΚ αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα της 4ης αγωνιστικής / Φωτογραφία: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

H AEK αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα της 4ης αγωνιστικής στο Conference League, μετά από σχετική ψηφοφορία, όπως αναφέρει η UEFA.

Η «Ένωση» πανηγύρισε σπουδαία νίκη (1-0) μέσα στη Φλωρεντία, απέναντι στη Φιορεντίνα, με γκολ του Γκατσίνοβιτς (35’), και ψηφίστηκε ως καλύτερη ανάμεσα στις 36 ομάδες της διοργάνωσης.

Η ελληνική ομάδα επικράτησε της έτερης υποψήφιας, Σίγκμα Σόλομουτς, νικήτριας (2-1) της απόλυτης έως χθες, Τσέλιε.

