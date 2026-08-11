«Με τον Θεό δίπλα μου, κανείς δεν με σταματά»: Η 16χρονη αθλήτρια της εθνικής μπάσκετ Κορασίδων απαντά στους ρατσιστές - iefimerida.gr

Η ανήλικη αθλήτρια, που έχει καταγωγή από τη Νιγηρία αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα, εκπροσωπεί πλέον το εθνόσημο μέσω της Εθνικής Ελλάδος.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Ελληνονιγηριανή αθλήτρια, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα, δέχθηκε κύμα ρατσιστικών μηνυμάτων στα social media, με πολλούς να αμφισβητούν τη θέση της στην Εθνική ομάδα λόγω του χρώματος του δέρματός της και της καταγωγής της.

Μετά την πρόκριση της Εθνικής Κορασίδων στον τελικό ανόδου στην Α' Κατηγορία του EuroBasket, η νεαρή αθλήτρια προχώρησε στη δημοσίευση ενός συγκλονιστικού μηνύματος-απάντησης μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Στην παρέμβασή της, υπενθύμισε ότι πατρίδα είναι ο τόπος όπου μεγαλώνουμε και δίνουμε τις μάχες μας, τονίζοντας πως επέλεξε συνειδητά να αγωνιστεί για τη χώρα που γεννήθηκε και αποκαλεί σπίτι της, αντί για τη Νιγηρία.

Διαμηνύει πως καμία αμφισβήτηση δεν θα την καθορίσει και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να παλεύει, να δουλεύει σκληρά και να φορά με υπερηφάνεια τη φανέλα της χώρας της, κυνηγώντας το όνειρό της.

Η 16χρονη Λίζα Ιτόγια, γκαρντ της Εθνικής ομάδας μπάσκετ κορασίδων, απάντησε με δύναμη στα ρατσιστικά σχόλια που δέχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας πως θα συνεχίσει να φορά με υπερηφάνεια τη φανέλα της χώρας της.

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Αγωνίζεται με την Εθνική Κορασίδων στο EuroBasket U16

Η νεαρή αθλήτρια του Παναθλητικού Συκεών βρίσκεται αυτές τις μέρες στο επίκεντρο, καθώς αγωνίζεται με την Εθνική Κορασίδων στο EuroBasket U16 Β' Κατηγορίας στα Ιωάννινα, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη διοργάνωση με μέσο όρο 19,3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ ανά αγώνα.

Λίγο μετά την πρόκριση της Εθνικής στον τελικό ανόδου στην Α' Κατηγορία (ο οποίος διεξάγεται απόψε, στις 21:00, κόντρα στην Ισλανδία), η Ιτόγια δημοσίευσε στο Instagram ένα συγκλονιστικό μήνυμα. Η ανήλικη αθλήτρια, που έχει καταγωγή από τη Νιγηρία αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα, εκπροσωπεί πλέον το εθνόσημο μέσω της Εθνικής Ελλάδος.

Το τελευταίο διάστημα, λόγω της προβολής της από την Εθνική ομάδα, δέχθηκε πλήθος ρατσιστικών μηνυμάτων στα social media, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι δεν έχει θέση στη γαλανόλευκη λόγω του χρώματος του δέρματός της.

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Μετά τη χθεσινή πρόκριση, η Ιτόγια απάντησε μέσα από τον λογαριασμό της, υπενθυμίζοντας ότι πατρίδα είναι εκεί που μεγαλώνουμε και δίνουμε τις μικρές και μεγάλες μάχες μας.

«Θα μπορούσα τώρα να βρίσκομαι στη Νιγηρία και να αγωνίζομαι εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα όπου γεννήθηκα, τη χώρα στην οποία μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στην ανάρτησή της, η Λίζα Ιτόγια ανέφερε μεταξύ άλλων: «Οι μισοί Έλληνες μπορεί να με μισούν απλώς και μόνο επειδή έχω διαφορετικό χρώμα δέρματος. Μου λένε ότι δεν αξίζω να παίζω στην Ελλάδα, λες και η αξία μου ως αθλήτρια καθορίζεται από το χρώμα του δέρματός μου. Είμαι Ελληνονιγηριανή. Θα μπορούσα τώρα να βρίσκομαι στη Νιγηρία και να παίζω εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα όπου γεννήθηκα, τη χώρα στην οποία μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου. Οπότε σας ευχαριστώ που βρίζετε ένα 16χρονο κορίτσι επειδή απλώς κυνηγά το όνειρό της. Μπορείτε να με κρίνετε, να αμφιβάλλετε για μένα και μπορείτε να προσπαθείτε να με ρίξετε, αλλά ποτέ δεν θα με καθορίσετε. Θα συνεχίσω να δουλεύω. Θα συνεχίσω να παλεύω. Θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα της χώρας μου με περηφάνια. Γιατί έχω τον Θεό στο πλευρό μου. Και με τον Θεό δίπλα μου, τίποτα και κανένας δεν μπορεί να με σταματήσει».