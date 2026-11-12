«Χρυσό» deal 50 εκατομμυρίων του Παναθηναϊκού με τη Novibet για την ονοματοδοσία του Βοτανικού

Η συμφωνία με τη Novibet για την εμπορική ονομασία του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό έχει επταετή διάρκεια και οικονομικό μέγεθος που δεν έχει προηγούμενο στα ελληνικά δεδομένα.

Ένα ασύλληπτο εμπορικό deal, που αλλάζει τα δεδομένα για τον Παναθηναϊκό! Οι «πράσινοι» έδωσαν τα χέρια με τη Novibet για την ονομασία του νέου γηπέδου στον Βοτανικό, εξασφαλίζοντας μία συμφωνία-μαμούθ διάρκειας επτά ετών, με οικονομικό αντίτιμο που σπάει κάθε προηγούμενο στην Ελλάδα και προκαλεί αίσθηση ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

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Πρόκειται για ένα deal που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στον τομέα των εμπορικών συνεργασιών του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς το ποσό που εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός αφήνει σε μεγάλη απόσταση αντίστοιχες συμφωνίες άλλων συλλόγων της Super League.

Μάλιστα, το μέγεθος της συνεργασίας είναι τέτοιο που την τοποθετεί ανάμεσα στις σημαντικές συμφωνίες εμπορικής ονομασίας γηπέδων στην Ευρώπη, σε επίπεδο που συναντάται και σε συλλόγους με πρωταγωνιστική παρουσία στο Champions League.

Deal 50 εκατομμυρίων ευρώ Παναθηναϊκού με Novibet για Βοτανικό

Η συμφωνία προβλέπει σταθερά έσοδα ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για τα πρώτα επτά χρόνια της συνεργασίας, ενώ μέσω συγκεκριμένων μπόνους το συνολικό ποσό μπορεί να ανέλθει στα 53 εκατομμύρια ευρώ.

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Πρόκειται για οικονομικά μεγέθη πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς τα εγγυημένα έσοδα ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εφόσον ενεργοποιηθούν και τα μπόνους, ο μέσος ετήσιος απολογισμός μπορεί να αγγίξει τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.

Τα συγκεκριμένα ποσά συνιστούν ιστορικό ρεκόρ για την εμπορική ονομασία αθλητικής εγκατάστασης στην Ελλάδα, τοποθετώντας τον Παναθηναϊκό σε μια εντελώς διαφορετική οικονομική κλίμακα.

Ο ρόλος του Γιώργου Σταθόπουλου στο μεγάλο deal

Καθοριστική ήταν η συμβολή του εμπορικού διευθυντή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιώργου Σταθόπουλου, ο οποίος μαζί με την ομάδα των συνεργατών του χειρίστηκε τις διαπραγματεύσεις και συνέβαλε στην επίτευξη της συμφωνίας.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί μία σημαντική επιτυχία για το εμπορικό τμήμα του συλλόγου, καθώς δημιουργεί νέα οικονομικά δεδομένα και αναδεικνύει την αυξανόμενη δυναμική του brand Παναθηναϊκός.

Από την πλευρά της, η Novibet ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στον ελληνικό αθλητισμό, επενδύοντας σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα αθλητικά πρότζεκτ της χώρας.

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Νέα οικονομικά δεδομένα για τον Παναθηναϊκό στον Βοτανικό

Η συμφωνία με τη Novibet δεν αποτελεί απλώς μία εμπορική συνεργασία, αλλά ένα σημαντικό βήμα προς την οικονομική ενίσχυση του Παναθηναϊκού ενόψει της μετακόμισης στη νέα του έδρα.

Το γήπεδο στον Βοτανικό αναμένεται να αποτελέσει έναν σύγχρονο πυλώνα ανάπτυξης για ολόκληρο τον σύλλογο, με τις εμπορικές δυνατότητες που δημιουργούνται να μπορούν να προσφέρουν σημαντικά έσοδα σε βάθος χρόνου.

Η αξιοποίηση των δικαιωμάτων ονομασίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές εμπορικής εκμετάλλευσης ενός σύγχρονου γηπέδου και ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως εξασφάλισε από νωρίς μία συμφωνία κορυφαίου επιπέδου.