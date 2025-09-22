Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο για το 2025 ο Ουσμάν Ντεμπελέ - iefimerida.gr

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ είναι ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο για το 2025.

Στη λαμπερή τελετή της «Χρυσής Μπάλας» στο Théâtre du Châtelet του Παρισιού, ο Ουσμάν Ντεμπελέ ήταν ο μεγάλος νικητής του πολύτιμου βραβείου, ο οποίος παρέλαβε τα σκήπτρα από τον Ρόδρι.

Με την Παρί Σεν Ζερμέν, ο 28χρονος Γάλλος πραγματοποίησε μία μαγική σεζόν, κατακτώντας το Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου, αλλά και τρεις εγχώριους τίτλους, πρωτάθλημα, Κύπελλο και Super Cup Γαλλίας, ενώ σε 53 ματς μετράει 35 γκολ και 16 ασίστ.

Αναλυτικά η κατάταξη στη Χρυσή Μπάλα:﻿

1. Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν)

2. Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα)

3. Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν)

4. Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ)

5. Ραφίνια (Μπαρτσελόνα)

6. Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν)

7. Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης)

8. Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι)

9. Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν)

10. Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν)

11. Πέδρι (Μπαρτσελόνα)

12. Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Παρί Σεν Ζερμέν)

13. Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου)

14. Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν)

15. Βίκτορ Γιόκερες (Σπόρτινγκ/Άρσεναλ)

16. Βινίσιους Ζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης)

17. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα)

18. Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Νάπολι)

19. Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν)

20. Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ)

21. Σερχού Γκιρασί (Ντόρτμουντ)

22. Αλέξις Μακ Άλιστερ (Λίβερπουλ)

23. Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης)

24. Φαμπιάν Ρουίθ (Παρί Σεν Ζερμέν)

25. Ντένζελ Ντάμφρις (Ίντερ)

26. Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι)

27. Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ)

28. Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ)

29. Φλόριαν Βιρτζ (Λεβερκούζεν/Λίβερπουλ)

30. Μάικλ Ολίσε (Μπάγερν Μονάχου)

Στις γυναίκες η «Χρυσή Μπάλα» στην 27χρονη μεσοεπιθετικό της Μπαρτσελόνα, Αϊτάνα Μπονματί, η οποία έγραψε ιστορία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Ο Λαμίν Γιαμάλ κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Kopa Trophy και στις γυναίκες η Βίκι Λόπεζ.

Καλύτερος προπονητής αναδείχθηκε ο Λουίς Ενρίκε, ο οποίος με την Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το Champions League, το τίτλο της Ligue 1, το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ.

Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα παρέλαβε το βραβείο «Λεβ Γιασίν» από τον Τζίτζι Μπουφόν για τον κορυφαίο τερματοφύλακα της χρονιάς, ενώ αντίστοιχα για τις γυναίκες η Χάνα Χάμπτον.

Κορυφαία ομάδα ανδρών για τη σεζόν 2024-25 αναδείχθηκε η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ μετά την κατάκτηση του Champions League στις γυναίκες.