Χρυσή Μπάλα 2026: Στον Κέιν το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή -Καλύτερη ομάδα η Παρί, σάρωσαν Ισπανία και Μπαρτσελόνα - iefimerida.gr

Ο Χάρι Κέιν είναι ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας για το 2026, καθώς για πρώτη φορά στην καριέρα του έλαβε το βραβείο για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή στον κόσμο.

Ο έμπειρος επιθετικός πραγματοποίησε μία εξαιρετική αγωνιστική περίοδο με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση της Bundesliga, του Κυπέλλου Γερμανίας (DFB-Pokal), αλλά και του γερμανικού Super Cup.

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Παράλληλα, ο Κέιν ξεχώρισε για τις εντυπωσιακές επιδόσεις του στο σκοράρισμα, καθώς ολοκλήρωσε το γερμανικό πρωτάθλημα με 36 γκολ, επίδοση που του χάρισε το ευρωπαϊκό Χρυσό Παπούτσι.

Η κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας ήρθε ως επιστέγασμα μίας σπουδαίας χρονιάς για τον Κέιν, ο οποίος συνδύασε τις συλλογικές επιτυχίες με τις ατομικές διακρίσεις, φτάνοντας για πρώτη φορά στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και έγινε ο πρώτος Άγγλος που παίρνει το συγκεκριμένο βραβείο μετά από 25 χρόνια και πέμπτος συνολικά στην ιστορία του θεσμού.

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Κορυφαία γυναίκα η Αλεξία Πουτέγιας

Το αντίστοιχο βραβείο στις γυναίκες παρέλαβε η Αλεξία Πουτέγιας, που πέρσι αγωνιζόταν στην Μπαρτσελόνα και πήρε μεταγραφή για την αγγλική Λόντον Σίτι.

Η Ισπανίδα μέσος πήρε τη Χρυσή Μπάλα για τρίτη φορά στην καριέρα της και έσπασε το σερί με τα τρία βραβεία της συμπατριώτισσάς της Αϊτάνα Μπονμάτι.

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Καλύτερη ομάδα η Παρί Σεν Ζερμέν στους άνδρες -Σάρωσαν Ισπανία και Μπαρτσελόνα

Η Παρί Σεν Ζερμέν «έκλεψε» από την εθνική Ισπανίας τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας της χρονιάς στους άνδρες.

Βέβαια, στα υπόλοιπα βραβεία κυριάρχησαν τόσο η εθνική Ισπανίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Λουίς ντε λα Φουέντε που βραβεύτηκε ως κορυφαίος προπονητής, όσο και η Μπαρτσελόνα, κυρίως σε επίπεδο γυναικών.

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Τα βραβεία ανά κατηγορία

Ποδοσφαιριστής της χρονιάς: Χάρι Κέιν (Αγγλία, Μπάγερν Μονάχου)

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Ποδοσφαιρίστρια της χρονιάς: Αλεξία Πουτέγιας (Ισπανία, Λόντον Σίτι)

Ομάδα της χρονιάς στους άνδρες: Παρί Σεν Ζερμέν

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Ομάδα της χρονιάς στις γυναίκες: Μπαρτσελόνα

Κορυφαίος σκόρερ: Χάρι Κέιν (Αγγλία, Μπάγερν)

Κορυφαία σκόρερ: Σαρλίν Κοράλ (Μεξικό, Πατσούκα)

Τερματοφύλακας της χρονιάς: Ουνάι Σιμόν (Ισπανία, Μπιλμπάο)

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Καλύτερη τερματοφύλακας: Κάτα Κολ (Μπαρτσελόνα)

Καλύτερος προπονητής (ποδόσφαιρο ανδρών): Λουίς ντε λα Φουέντε (Εθνική Ισπανίας)

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Καλύτερος προπονητής (ποδόσφαιρο γυναικών): Πέρδο Ρομέου (Μπαρτσελόνα)

Καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής: Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)

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Καλύτερη νέα ποδοσφαιρίστρια: Βίκι Λόπεζ (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)

Βραβείο Σόκρατες (για φιλανθρωπική δράση): Μπουκαγιό Σακά (Αγγλία, Αρσεναλ)