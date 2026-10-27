Ο Χρήστος Μανδάς κατεβάζει... ρολά -Πρώτος σε ποσοστό αποκρούσεων σε όλη την Ευρώπη [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Χρήστος Μανδάς πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν με την φανέλα της Λάτσιο, γεγονός που αποδεικνύει το ποσοστό του στις αποκρούσεις.

Η Λάτσιο του Γκατούζο πραγματοποιεί εντυπωσιακό ξεκίνημα στην φετινή σεζόν. Με επτά νίκες και μία ισοπαλία, η ομάδα της Ρώμης «μετράει» 22 βαθμούς και βρίσκεται στην κορυφή της Serie A, όπου «συγκατοικεί» μαζί με την Ίντερ.

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Ένα από τα βασικά «γρανάζια» της Λάτσιο, ακούει στο όνομα του Χρήστου Μανδά. Ο Έλληνας τερματοφύλακας πραγματοποιεί φοβερές εμφανίσεις, οι οποίες τον φέρνουν σε σύγκριση με τους κορυφαίους γκολκίπερ της Ευρώπης.

Πρώτος σε ποσοστό αποκρούσεων σε όλη την Ευρώπη ο Χρήστος Μανδάς

Ο Χρήστος Μανδάς βρίσκεται στην λίστα των τερματοφυλάκων με τα μεγαλύτερα ποσοστά αποκρούσεων σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα, «φιγουράρει» στην πρώτη θέση αυτής, με το ποσοστό του να βρίσκεται στο 85.7%, σύμφωνα με το «FBREF».

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Τερματοφύλακες που βρίσκονται κοντά στο ποσοστό του Έλληνα γκολκίπερ είναι οι Κάριους (83.3%), Τράφορντ (83.3%) και Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς (83%).