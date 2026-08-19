Χρήστος Κόντης: «Θα είναι κάτι τεράστιο για τον ΟΦΗ αν προκριθεί -Υπάρχουν η όρεξη, η δίψα και οι υψηλοί στόχοι» - iefimerida.gr

«Πρέπει να δούμε πώς θα γράψουμε και εμείς μία νέα σελίδα, ο ΟΦΗ είναι ένας οργανισμός που διψάει για διακρίσεις», δήλωσε ο Κόντης ενόψει του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο ΟΦΗ έχει μπροστά του μια σπουδαία ευρωπαϊκή πρόκληση και μετά τον θρίαμβο με την κατάκτηση του Super Cup, βρίσκει στον δρόμο του την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (20/8, 21:00) την οποία και θα υποδεχθεί για το πρώτο παιχνίδι των playoffs του Europa League.

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Ακόμη κι αν αποκλειστεί έχει δεδομένη την παρουσία του στη League Phase του Conference League, με τον Χρήστο Κόντη να τονίζει μεταξύ άλλων στη συνέντευξη Τύπου πως «μία ομάδα όπως ο ΟΦΗ πρέπει να αποκτάει πνεύμα νικητή, να γυαλίζει το μάτι του».

Κόντης: «Μεγαλώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι»

Για την έλλειψη φόρμας: «Τα πρώτα παιχνίδια της χρoνιάς είναι παιχνίδια με ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας, γιατί όλες οι ομάδες έρχονται από προετοιμασία 3-4 εβδομάδων, είναι δύσκολες και οι καιρικές συνθήκες.

Είναι δύσκολο να έχεις αυτόν τον ρυθμό, είμαστε πίσω σε σχέση με την ΤΣΣΚΑ, γιατί έχουμε παίξει ένα μόνο επίσημο. Έχουμε μία ομάδα, που μεγαλώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, είναι τέτοια η σημασία των δύο αγώνων, που πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα».

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Για την πνευματική διαχείριση: «Όταν θέλουμε να μεγαλώνουμε πρέπει να διαχειριστούμε αυτές τις καταστάσεις, πρέπει να καταλάβουν ότι τελειώνει ένα παιχνίδι, ένας τίτλος, αλλά ανήκει στο παρελθόν.

Έχουμε μπροστά μας μία τεράστια πρόκληση, μας γεμίζει με ανυπομονησία. Είναι δύο παιχνίδια που για εμάς το mindset έχει γυρίσει, υπάρχουν η όρεξη, η δίψα, οι υψηλοί στόχοι. Εύχομαι να είμαστε καλά και να κάνουμε δύο καλά παιχνίδια απέναντι στην ΤΣΣΚΑ».

«Θα είναι κάτι τεράστιο αν ο ΟΦΗ προκριθεί»

Για το αν νιώθουν την πίεση για την πρόκριση στο Europa League: «Ποια πίεση να υπάρχει, είμαστε σε League Phase Conference League, οι παίκτες έχoυν αποδείξει οτι κυνηγούν κάθε πρόκληση. Θέλουμε να προκριθούμε, θα είναι κάτι τεράστιο για την ομάδα, θέλουμε να παίξουμε με το τακτικό μας πλάνο. Τέτοια παιχνίδια σε μεγαλώνουν σαν ομάδα».

Για την ΤΣΣΚΑ και πού αναμένεται να κριθεί το ματς: «Η ΤΣΣΚΑ είναι ομάδα με τεράστια ευρωπαϊκή εμπειρία, έχει ευρωπαϊκό DNA, είναι μία ομάδα που έχει τον απόλυτο ο σεβασμό μας. Είναι το φαβορί, με την έννοια των εμπειριών. Έχουμε και εμείς ευρωπαϊκή ιστορία, πάντα σεβόμενοι τον αντίπαλο, πρέπει να δούμε πώς θα γράψουμε και εμείς μία νέα σελίδα. Ο ΟΦΗ είναι ένας οργανισμός που διψάει για διακρίσεις.

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Θα έχουμε δύο συναρπαστικά παιχνίδια, η έδρα θα παίξει τον ρόλο της. Αύριο πιστεύω θα έχουμε γεμάτο γήπεδο. Και εκεί υπάρχει έντονη ατμόσφαιρα, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για αυτό. Έχουμε και εμείς τα δικά μας ατού, για να αντιμετωπίσουμε μία τέτοια ομάδα».

Για τα μεταγραφικά: «Από τη στιγμή που δεν έχουν κλείσει οι μεταγραφές, θα υπάρχουν θέματα. Δεν έχουμε καταλήξει κάπου, είμαστε σε φάση αναζήτησης, ξέρω ότι κάπου έχουμε αργήσει. Έχουμε 28 παίκτες με αυτούς πορευόμαστε, με αυτούς κατακτήσαμε το Σούπερ Καπ και με αυτούς θεωρώ ότι μπορούμε την πρόκριση απέναντι στην ΤΣΣΚΑ».

«Ο κόσμος και εμείς ανυπομονούμε για αυτά τα ματς»

Για το δικαίωμα αναβολής και τον ρυθμό: «Αποδείξαμε και πέρσι ότι σε πορεία συνεχόμενων ματς είχαμε καλό ρυθμό. Δεν θα ήθελα να έχουμε χρόνο, με την έννοια του κενού. Ο ρυθμός είναι κάτι που σκεφτόμαστε.

Είναι η αρχή της χρονιάς, δεν έχουμε μαζέψει κούραση, θέλουμε παιχνίδια. Θεωρώ ότι έχουμε και το ρόστερ για να κάνουμε αλλαγές και rotation σε κάποια παιχνίδια, ώστε να βρούμε τον ρυθμό μας».

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Για τον κόσμο και τη δίψα του: «Αν θυμάμαι καλά το 2020 ήταν το ματς με τον Απόλλωνα, ο κόσμος διψάει. Τι πιο ωραίο να αγωνίζονται οι ομάδες σε αυτές τις διοργανώσεις. Τι ωραίο να σκέφτεσαι τα επόμενα ματς, αυτός είναι ο λόγος που η ομάδα αγωνίζεται για να παίρνει τίτλους. Ο κόσμος και εμείς ανυπομονούμε για να παίξουμε αυτά τα παιχνίδια».

Για το αν υπάρχουν κοινά στοιχεία διαχείρισης σε σχέση με την ΑΕΚ: «Δύσκολα βρίσκεις ομάδες με κοινά αγωνιστικά στιχεία. Έχουν διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Πρέπει να προσαρμόσουμε το τακτικό μας πλάνο.

Παίζουμε το δικό μας παιχνίδι, δεν θέλουμε να προσαρμοστούμε στον αντίπαλο, κοιτάζουμε τα πλεονεκτήματα του αντιπάλου, κοιτάζουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Μιλάμε για μία πρόκριση, σημαντικό το παιχνίδι».

«Να σκεφτόμαστε πάντα ψηλά, θέλουμε θάρρος»

Για το πού θα κριθεί τακτικά το παιχνίδι: «Προφανώς και δεν μπορώ να πω τακτικά. Σίγουρα θα είναι στη διαχείριση των συναισθημάτων και των στιγμών του αγώνα. Κάποιες στιγμές παίζεις καλά, κάποιες όχι, θα πρέπει να διαχειριστούμε τις στιγμές.

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Όπως και τα συναισθήματά μας, δέχθηκες ένα γκολ, έβαλες ένα γκολ, όσα συμβαίνουν σε ένα παιχνίδι, πρέπει να πατάμε τα πόδια μας στη γη, να παίζουμε με το δικό μας πλάνο, ό,τι και να γίνει. Με αυτό έχουμε καταγράψει αυτά τα αποτελέσματα τους τελευταίους μήνες».

Για το γεγονός ότι η ομάδα έχει σφυρηλατηθεί με προκρίσεις στα νοκ-άουτ: «Αυτές οι νίκες μεγαλώνουν μία ομάδα. Μία ομάδα όπως ο ΟΦΗ πρέπει να αποκτάει πνεύμα νικητή, να γυαλίζει το μάτι του. Ειδικά με τους "μεγάλους" καταλαβαίνεις το μέγεθος της δουλειάς των παιδιών, την πνευματική τους ετοιμότητα.

Θέλουμε θάρρος, αυτοπεποίθηση, προσήλωση, για να θέτουμε υψηλούς στόχους, να σκεφτόμαστε πάντα ψηλά, πού μπορούμε να φτάσουμε. Αυτά τα παιχνίδια μας βοήθησαν να φτάσουμε σε αυτή τη δυναμική».

Κωστούλας: Έχουμε ζήλο και ανυπομονησία»

Για το πώς το νιώθουν στον ΟΦΗ: «Είμαστε χαρούμενοι για την κατάκτηση του Super Cup, μας δίνει ψυχολογία, έχουμε αυτή την ανυπομονησία, αυτόν τον ζήλο και πάμε για το επόμενο παιχνίδι».

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Για το πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση των συναισθημάτων: «Δεν ήταν ο σύλλογος συνηθισμένος σε κατάκτηση τίτλου, αυτό που λαμβάνουμε από τον κόουτς είναι ότι πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, δεν μας έκανε κακό η κατάκτηση, μόνο καλό».

Για τον κόσμο: «Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο και εμείς σε κάθε αγώνα προσπαθούμε να ανταποδώσουμε ανάλογα. Τους περιμένουμε πάρα πολύ».