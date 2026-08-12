 Χρήστος Κόντης: «Δεν υπάρχει κόρνερ στην ισοφάριση της ΑΕΚ, ήμουν σίγουρος ότι θα νικούσαμε στα πέναλτι» [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Χρήστος Κόντης: «Δεν υπάρχει κόρνερ στην ισοφάριση της ΑΕΚ, ήμουν σίγουρος ότι θα νικούσαμε στα πέναλτι» [βίντεο]

Ο Χρήστος Κόντης με τον Αϊτόρ και τον Μιχάλη Μπούση πανηγυρίζει την κατάκτηση του Super Cup
Ο Χρήστος Κόντης με τον Αϊτόρ και τον Μιχάλη Μπούση πανηγυρίζει την κατάκτηση του Super Cup / EUROKINISSI / ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ

Μετά την επικράτηση του ΟΦΗ στα πέναλτι επί της ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup, ο Χρήστος Κόντης ανέφερε ότι ήταν σίγουρος πως η ομάδα του θα κέρδιζε στην «ρώσικη ρουλέτα».

Ο ΟΦΗ συνεχίζει να «γράφει» ιστορία! Λίγους μήνες μετά το Κύπελλο Ελλάδας, οι Κρητικοί κατέκτησαν και το Super Cup, «λυγίζοντας» στα πέναλτι με 5-4 την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, παρά το «buzzer-beater» του Ζίνι.

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Ο Χρήστος Κόντης παραχώρησε δηλώσεις μετά τον θρίαμβο της ομάδας του και επισήμανε ότι δεν πίστεψε ποτέ πως η ομάδα του θα χάσει στα πέναλτι. Επιπλέον, ανέφερε ότι δεν υπάρχει πέναλτι στην ισοφάριση της «Ένωσης».

Όλα όσα είπε ο Χρήστος Κόντης μετά την νίκη του ΟΦΗ επί της ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup

«Η φάση που έγινε δεν ήταν κόρνερ, αλλά ήμουν σίγουρος πως μετά το 2-2 το κάρμα και ο Θεός θα μας δικαιώσει. Μπήκαμε μετά το 1-0 στο ματς, πατούσαμε καλά στο γήπεδο, κάναμε κάποιες ευκαιρίες και σκοράραμε. Νιώθω μεγάλη αγάπη από όλους, ένα πολύ ωραίο συναίσθημα».

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