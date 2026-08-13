Έγιναν συλλέκτες τροπαίων: Ο Χρήστος Κόντης... άναψε φωτιά και μεγαλώνει τον ΟΦΗ - iefimerida.gr

Ο Χρήστος Κόντης σε λιγότερο από έναν χρόνο με τον ΟΦΗ έχει καταφέρει να χαρίσει μοναδικές στιγμές και... κούπες στους Κρητικούς.

Ο Έλληνας τεχνικός οδήγησε το καμάρι του Ηρακλείου σε δύο κατακτήσεις τροπαίων μέσα σε τέσσερις μήνες. Η αρχή έγινε στον Βόλο με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ και το Κύπελλο Ελλάδας, ενώ η συνέχεια δόθηκε... εντός έδρας στο Παγκρήτιο Στάδιο απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ με τον ΟΦΗ να παίρνει τη νίκη στα πέναλτι με 5-4. Και αυτή είναι μόνο η αρχή για τον Χρήστο Κόντη και τους παίκτες του.

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Ο έμπειρος προπονητής από την πρώτη ώρα και στιγμή ήθελε να φτάσει πολύ ψηλά με τους «μελανόλευκους». Όχι μόνο στα λόγια. Όχι μόνο στη θεωρία. Αλλά με πίστη στο έργο και στις πράξεις. Με πίστη στο πλάνο του. Μερικούς μήνες αργότερα ο ΟΦΗ ζει ιστορικές στιγμές. Από εκεί που έδινε μάχη... παραμονής πλέον έχει γίνει συλλέκτης τίτλων με τον Χρήστο Κόντη. Και αν αυτή είναι μόνο η αρχή, τότε μπορεί εύκολα κανείς να καταλάβει ποια μπορεί να είναι η συνέχεια για τους Κρητικούς αν και εφόσον συνεχίσουν με την ίδια ένταση και την ίδια όρεξη για δουλειά.

H νοοτροπία «never die» του Χρήστου Κόντη που την πέρασε στους παίκτες του

Ο ΟΦΗ στους δύο πιο πρόσφατους τελικούς που έδωσε με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ είδε το παιχνίδι να μην πηγαίνει πολύ καλά για εκείνον. Και στις δύο περιπτώσεις γεύτηκε δύο ίδιες... πίκρες. Ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Δέχτηκε πρώτος γκολ. Κάτι που θα μπορούσε να έχει μεγάλο ψυχολογικό αντίκτυπο στους παίκτες του συλλόγου. Αλλά αυτό με τον Χρήστο Κόντη απλά δεν... υπάρχει.

«Μας βοήθησε πολύ ο προπονητής μας. Με όλα όσα μας είπε στα αποδυτήρια. Αυτά τα λόγια ήταν αρκετά, ώστε να μπούμε μέσα στο δεύτερο ημίχρονο, να πιστέψουμε στον εαυτό μας και να τα φέρουμε όλα πάνω- κάτω», είπαν με ένα στόμα και μία φωνή ο Θανάσης Ανδρούτσος και ο Νίκος Χριστογεώργος λίγο μετά την κατάκτηση του Super Cup με αντίπαλο την ΑΕΚ στα πέναλτι.

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Ο Χρήστος Κόντης από την πρώτη ημέρα που πάτησε το πόδι του στο Ηράκλειο δεν ήθελε οι παίκτες του να έχουν μόνο καλή παρουσία εντός αγωνιστικού χώρου. Ζητούσε κάτι παραπάνω από τον καθένα ξεχωριστά. Και πολλά περισσότερα από το σύνολο. Ο Έλληνας τεχνικός μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να περάσει τη νοοτροπία του στους παίκτες.

Επιπλέον δεν είναι μόνο όταν ο ΟΦΗ βλέπει ένα ματς να του «στραβώνει» και δεν τα παρατάει. Στον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, αλλά και στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ, οι Κρητικοί στα χασομέρια δέχτηκαν γκολ. Δεν λύγισαν. Δεν... έσπασαν. Αντιθέτως, άκουσαν τον προπονητή τους, πίστεψαν στα λόγια και στο πλάνο του και κατέκτησαν δύο κούπες.

Καλό το θέαμα, αλλά ο Χρήστος Κόντης προτιμάει την άμυνα και τους... τίτλους

Ο ΟΦΗ του Μίλαν Ράσταβατς δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ομάδα που έχει καταφέρει να δημιουργήσει ο Χρήστος Κόντης μέσα σε μερικούς μήνες. Ο Έλληνας τεχνικός δεν... ντράπηκε και δεν φοβήθηκε να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην αμυντική λειτουργία του Ομίλου. Ειδικά στους τελικούς που έδωσαν οι Κρητικοί.

Οι «μελανόλευκοι» παίζοντας με τριάδα στην άμυνα και έχοντας μεγαλύτερη ευχέρεια στην κυκλοφορία της μπάλας από πίσω προς τα μπροστά όχι μόνο δεν δέχτηκαν πολλές φάσεις απέναντι στην ΑΕΚ. Αλλά μπορούσαν με άνεση και ταχύτητα να βγουν μπροστά και να εκμεταλλευτούν την ατομική ποιότητα που διαθέτουν τόσο ο Τιάγκο Νους, όσο και ο Αϊτόρ με τον Θανάση Ανδρούτσο να κάνει τη... βρώμικη δουλειά με ή χωρίς την μπάλα στα πόδια του.

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Ο Χρήστος Κόντης επένδυσε στην άμυνα του ΟΦΗ. Μάλιστα, ήταν αυτός που καθιέρωσε τον Κωνσταντίνο Κωστούλα στα πλάνα του με τον νεαρό αμυντικό όχι μόνο να τον δικαιώνει, αλλά, να είναι αυτός που έκαμε με απίθανη κεφαλιά το 2-1 στο Παγκρήτιο Στάδιο με την ΑΕΚ, ενώ και στις πιο πολλές μονομαχίες που έδωσε βγήκε νικητής. Τυχαίο; Σε καμία περίπτωση!

Και τώρα τα ... σπουδαία για τον Χρήστο Κόντη και τον ΟΦΗ (του)

Καλό το Κύπελλο για τον ΟΦΗ. Ακόμα... καλύτερο το Super Cup. Αλλά τα όνειρα των Κρητικών και του Χρήστου Κόντη δεν σταματάνε εκεί. Ο Έλληνας τεχνικός από την πρώτη ώρα και στιγμή που έκατσε στον πάγκο του συλλόγου έδειξε με τις δηλώσεις και τις κινήσεις του ότι... πεινάει. Ότι θέλει όσο το δυνατόν πιο πολλά. Ότι βάζει τον πήχη ολοένα και πιο ψηλά μέρα με τη μέρα.

«Στόχος μας δεν πρέπει να είναι το Europa League, αλλά το... Champions League», είχε πει κατά τη διάρκεια των περσινών play offs ο Χρήστος Κόντης. Πολλοί γέλασαν τότε. Όμως, ο Έλληνας τεχνικός με αυτή την ατάκα και με την εν γένει νοοτροπία του δείχνει πόσο ψηλά θέλει να φτάσει με τον ΟΦΗ.

Οι προκλήσεις και τη νέα σεζόν είναι πολλές. Τόσο μία καλή πορεία στη Super League, όσο και στην Ευρώπη, όπως και στο Κύπελλο. Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί σε λίγους μήνες από τώρα. Όμως, το δεδομένο είναι ένα: ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη θα παλέψει κάθε ματς λες και είναι... τελικός. Και αυτό είναι σίγουρο, γιατί έχει ήδη μεγαλώσει και θα συνεχίσει να το κάνει μαζί του.