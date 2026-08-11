Χρήστος Κόντης: «Το κίνητρο είναι τεράστιο για το Super Cup, βλέπω τον ΟΦΗ να μεγαλώνει» - Αποθέωσε ΑΕΚ και Νίκολιτς - iefimerida.gr

Ο Χρήστος Κόντης δήλωσε ότι ο ΟΦΗ θα διεκδικήσει με όλη του τη δύναμη το τρόπαιο του Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ που όπως σχολίασε κατέκτησε πανάξια το πρωτάθλημα.

Ο ΟΦΗ αναγεννήθηκε στα χέρια του Χρήστου Κόντη που υπό τις οδηγίες του στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδος και επέστρεψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με την ομάδα της Κρήτης να έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει για δεύτερη διαδοχική χρονιά το τρόπαιο του Super Cup, αυτή τη φορά κόντρα στην πρωταθλήτρια Ελλάδος, ΑΕΚ.

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Ο Έλληνας προπονητής παραχώρησε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου μια ημέρα πριν από τον μεγάλο τελικό (12/8, 20:00) στο Παγκρήτιο και μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι: «παίζοντας ένα παιχνίδι μετά το περσινό Super Cup, απέναντι στην ΑΕΚ που έχει αγωνιστεί σε πολλούς τελικούς, δεν μας δίνει κάποιο πλεονέκτημα. Εμείς είμαστε μια ομάδα που τώρα μεγαλώνει, διεκδικώντας τίτλους».

Χρήστος Κόντης: «Το κίνητρο είναι τεράστιο»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη: «Το κίνητρο είναι τεράστιο, παίζουμε έναν ακόμα τελικό μέσα σε λίγους μήνες. Εγώ είμαι προπονητής σε αυτή την ομάδα και βλέπω τον ΟΦΗ να μεγαλώνει και μια ομάδα μεγαλώνει όταν μπορεί να διεκδικεί τίτλους. Αύριο έχουμε άλλη μια τέτοια ευκαιρία και η νίκη σε αυτό το ματς σημαίνει τρόπαιο.

Εμείς δεν μπορούμε παρά να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, έχουμε προετοιμαστεί για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς και θα είναι δύσκολο και για τις δύο ομάδες, αλλά είμαστε ο ΟΦΗ, παίζουμε στην έδρα μας και θα διεκδικήσουμε με όλη μας τη δύναμη αυτό το τρόπαιο.

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Ο κύριος Νίκολιτς έκανε μια εξαιρετική δουλειά πέρυσι στην ΑΕΚ. Όταν ήρθε υπήρχε αμφισβήτηση, παρόλα αυτά με τη σκληρή δουλειά, με την εργατικότητα κατάφερε να φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο και πανάξια κατέκτησε το πρωτάθλημα».

«Μας αρέσει να παίζουμε με ομάδες σαν την ΑΕΚ»

«Είμαστε τυχεροί που παίζουμε ένα τέτοιο παιχνίδι γιατί και εμάς, μας αρέσει να παίζουμε με ομάδες σαν την ΑΕΚ, μια από τις πιο ποιοτικές του πρωταθλήματος και δεν μπορούμε να είμαστε χαλαροί. Είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, με κόσμο και από τις δύο ομάδες και θα πρέπει να ευχαριστηθούμε όλοι μας το παιχνίδι.

Σίγουρα ένα τέτοιο παιχνίδι θα κριθεί στις λεπτομέρειες, γιατί στο ποδόσφαιρο χρειάζεται να πάρουμε πολλές κρίσιμες αποφάσεις σε πολλές διαφορετικές στιγμές. Εμείς θα κάνουμε ότι μπορούμε όμως για να είμαστε αυτοί που θα κατακτήσουμε το τρόπαιο.

Θα έλεγα ότι παίζοντας ένα παιχνίδι μετά το περσινό Super Cup, απέναντι στην ΑΕΚ που έχει αγωνιστεί σε πολλούς τελικούς, δεν μας δίνει κάποιο πλεονέκτημα. Εμείς είμαστε μια ομάδα που τώρα μεγαλώνει, διεκδικώντας τίτλους. Το ότι πήραμε πέρσι το Κύπελλο δεν θεωρώ ότι μας βάζει πίεση, ούτε εγώ θέλω να δημιουργώ πίεση στους παίκτες μου.

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«Δεν είμαστε συνηθισμένοι να παίζουμε τελικούς»

«Ωστόσο το δεύτερο αστέρι έχει δημιουργήσει δίψα για να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω και ότι μπορούμε στα παιχνίδια που θα έχουμε. Αύριο δεν είναι ένα απλό παιχνίδι, καθώς διεκδικούμε τρόπαιο. Είναι δύσκολο αλλά εμείς θα είμαστε εκεί.

Όσον αφορά το σκέλος των μικρών, εμάς δεν μας προβληματίζει καθώς ο ΟΦΗ προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να μεγαλώσει το ελληνικό στοιχείο, είτε από τις ακαδημίες είτε από νεαρούς ποδοσφαιριστές. Το καλό είναι ότι η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί και έχει πολύ ταλέντο. Η ομάδα μας προσπαθεί αυτό το ταλέντο να το συγκεντρώσει από την ακαδημία και αυτοί οι παίκτες κάποια στιγμή να διεκδικήσουν θέση στην πρώτη ομάδα.

Για το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, ναι εμείς το βλέπουμε έτσι. Δεν σκεφτόμαστε την Ευρώπη, ούτε κάποιο άλλο ματς. Είναι ένας τελικός, ένα τρόπαιο, ένας τίτλος και πρέπει να δώσουμε τα πάντα. Δεν είμαστε συνηθισμένοι να παίζουμε τελικούς και όταν συμμετέχουμε σε κάποιον πρέπει να ορμάμε πάνω τους και να παίζουμε με όλο τους το είναι».

«Θέλω να ανταποδώσω την αγάπη που εισπράττω»

«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στην ομάδα του ΟΦΗ και έχω νιώσει πάρα πολύ όμορφα σαν προπονητής εδώ. Όχι μόνο από τους ανθρώπους της ομάδας, αλλά και από το νησί και θέλω να ανταποδώσω την αγάπη που εισπράττω καθημερινά και αυτό μπορώ να το κάνω μόνο στο γήπεδο.

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Είναι σημαντικό σαν προπονητές να αφήνουμε ένα σωστό αποτύπωμα στους παίκτες μας και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και προπονώ αυτούς τους παίκτες και θα κάνουμε ότι μπορούμε για να κάνουμε κάτι καλό αύριο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε για μεταγραφές, παρα μόνο το αυριανό παιχνίδι με το ρόστερ που έχουμε τώρα».

Θανάσης Ανδρούτσος: «Φέτος έχουμα άλλη μια ευκαιρία»

Οι δηλώσεις του Θανάση Ανδρούτσου: «Σίγουρα είναι πολύ μεγάλο και πολύ ιστορικό αυτό που κάναμε, αλλά τώρα κοιτάμε το αύριο. Η κατάκτηση μας εξασφάλισε την Ευρώπη αλλά το μυαλό μας είναι στο αυριανό ματς. Είναι πολύ σημαντικό που το Super Cup για δεύτερη χρονιά γίνεται στην Κρήτη.

Την πρώτη φορά δεν τα καταφέραμε να το κατακτήσουμε, οπότε φέτος έχουμε άλλη μια ευκαιρία που είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο μας. Στους δύο προηγούμενους τελικούς Κυπέλλου ταξίδεψε και έκανε μεγάλο αγώνα να μας δει, και φέτος έχουν την ευκαιρία να μη μετακινηθούν πολύ, να το χαρούν και να μας βοηθήσουν όσο περισσότερο μπορούν.

Είναι πολύ όμορφο να γίνεται αγώνας με φιλάθλους και από τις δύο ομάδες. Είναι καιρός να αλλάζει σιγά σιγά αυτό, χωρίς να γίνονται επεισόδια. Εμας μας χαροποιεί αυτό και είναι πολύ ωραίο να το βλέπουμε.

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Είναι τεράστιο κατόρθωμα για τον ΟΦΗ να έχουμε παίξει σε 4 τελικούς, όμως είναι στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας. Μας δίνει ένα κίνητρο και ένα βάρος με την καλή έννοια και πλέον κοιτάμε μόνο το αυριανό παιχνίδι».