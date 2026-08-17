Χούλιο Βελάθκεθ: «Σεβόμαστε την ΑΕΚ και είμαστε ταπεινοί, αλλά θα παίξουμε χωρίς φόβο» - iefimerida.gr

Όλα όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Λέφσκι Σόφιας, Χούλιο Βελάθκεθ, πριν τον αγώνα της ομάδας του με την ΑΕΚ στα playoffs του Champions League.

Ο προπονητής της Λέφσκι Σόφιας, Χούλιο Βελάθκεθ, μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει της πρώτης αναμέτρησης της ομάδας του κόντρα στην ΑΕΚ για τα playoffs του Champions League, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη (18/8, 22:00).

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Ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε ότι η Πρωταθλήτρια Ελλάδας διαθέτει ποιότητα, ενώ στάθηκε στο γεγονός ότι κατέκτησε τον τίτλο έχοντας απέναντί της ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.

Ωστόσο, επισήμανε ότι οι Βούλγαροι θα αγωνιστούν χωρίς φόβο και θα διεκδικήσουν επί ίσοις όροις την πρόκριση. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο Μάρκο Γκρούγιτς δεν θα αγωνιστεί κόντρα στην «Ένωση», αφού δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα.

Όσα είπε ο Χούλιο Βελάθκεθ πριν την αναμέτρηση της Λέφσκι Σόφιας με την ΑΕΚ για τα playoffs του Champions League

«Η ατμόσφαιρα είναι ευνοϊκή για εμάς, θετική. Η ομάδα μας δουλεύει καλά αυτό το καλοκαίρι. Καταφέραμε να περάσουμε τρεις γύρους, ξέρετε πώς φτάσαμε εδώ, οπότε η δυναμική είναι θετική, δουλεύουμε. Αύριο έχουμε έναν δύσκολο αγώνα. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας με ανταγωνισμό παίζοντας κόντρα σε ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο Άρης. Πιστεύουμε στη δύναμή μας, στην ιδέα μας για το παιχνίδι, στην αφοσίωση των παικτών. Οι οπαδοί μας είναι δίπλα μας. Έχουμε θετική ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια, μεγάλη επιθυμία, μια ακραία επιθυμία να κάνουμε έναν καλό αγώνα και να τον κερδίσουμε.

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Για τον Γκρούγιτς: Ο Μάρκο (σ.σ. Γκρούγιτς) δεν μπορεί να παίξει, καθώς δεν είναι δηλωμένος στη λίστα. Πιθανώς εναντίον της Σπαρτάκ (Βάρνα) το Σάββατο. Αύριο είναι αδύνατο. Δεν έχουμε χρόνο. Προπονείται μαζί μας, προέρχεται από μια περίοδο που δεν είχε την ευκαιρία να προπονηθεί. Έχει καλή νοοτροπία, καλή οργάνωση, ταιριάζει καλά στην ομάδα.

Για την ΑΕΚ είπε: Μιλάμε για μια πολύ σοβαρή ομάδα. Έπαιξαν καλά όλη τη σεζόν, τα πράγματα πήγαιναν καλά γι' αυτούς. Είναι πολύ δυναμικοί όταν έχουν την μπάλα. Πολύ δύσκολο να προβλέψεις το στυλ παιχνιδιού. Είναι εξαιρετικά ποικιλόμορφοι, έχουν μια συγκλονιστική επιτυχία όταν εγκαθίστανται στο μισό σου γήπεδο. Πιστεύουμε στη δύναμή μας, σεβόμαστε τον αντίπαλο και είμαστε ταπεινοί. Θα παίξουμε τον αγώνα αύριο χωρίς φόβο.

Για τον κόσμο της Λέφσκι: Οι οπαδοί μας είναι απίστευτοι, το δείχνουν συνεχώς, όχι μόνο σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Ανεξάρτητα από τη διοργάνωση, είτε παίζουμε στο γήπεδό μας είτε όχι. Μπορούμε μόνο να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τους οπαδούς μας περήφανους. Τα παιδιά τα πάνε πολύ καλά. Όλοι αξίζουν να έχουν τέτοιους αγώνες τέτοιου επιπέδου. Θα βγούμε στο γήπεδο γενναία και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τον αγώνα.

Πρέπει να έχεις μια επαρκή στάση και τρόπο σκέψης, δεν χρειάζεται να εστιάζεις στα προβλήματα και τις δυσκολίες. Αύριο αυτό θα είναι το γήπεδό μας, παίζουμε μπροστά στο κοινό μας. Ερχόμαστε με τέτοια στάση. Δεν ξέρω πώς θα τελειώσει το παιχνίδι. Παίζουμε μπροστά στους οπαδούς μας και στην πόλη μας. Δεν βρίσκουμε ποτέ δικαιολογίες. Βγαίνουμε για να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι και να απολαύσουμε την ατμόσφαιρα».