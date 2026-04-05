GBL: Άνετη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μυκόνου (109-83), με εξαιρετικό Νετζήπογλου και «200άρη» Μπαρτζώκα - iefimerida.gr

Ενα εύκολο μεσημέρι είχε ο Ολυμπιακός, καθώς νίκησε άνετα με 109-83 την Μύκονο, για την 24η αγωνιστική της GBL.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Όμηρος Νετζήπογλου, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους, τρία ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Φρανκ Νιλικίνα με 19 πόντους.

Οι παίκτες των δύο ομάδων προσέφεραν πλούσιο θέαμα στους φίλους του μπάσκετ με πολλά τρίποντα. Και σ΄αυτό συνέβαλε καθοριστικά, η επιθετική προσέγγιση, που επέλεξε ο Βαγγέλης Ζιάγκος για την ομάδα του, απέναντι στους «ερυθρόλευκους».

Ο Όμηρος Νετζήπογλου πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση του με τα «χρώματα» του Ολυμπιακού και είναι χαρακτηριστικό, ότι στο πρώτο ημίχρονο πέτυχε 17 πόντους. Εντυπωσιακός ήταν και ο Νιλικίνα, ο οποίος εσυτόχησε σε πέντε τρίποντα από τα επτά που επιχείρησε, ενώ ο Τάισον Γουόρντ, ήθελε έναν πόντο για το double double (σ.σ. εννέα πόντους και 10 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 54-47, 85-59, 109-83

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 19 (5/7 τρίποντα), Γουόρντ 9 (2/5 τρίποντα, 10 ασίστ), Λαρεντζάκης 5, Πίτερς 11 (4/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 7 (5 ριμπάουντ), Μόρις 11 (3/4 τρίποντα), Παπανικολάου 11 (3/8 τρίποντα), Νετζήπογλου 27 (5/6 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χολ 9 (4/5 δίποντα, 5 ριμπάουντ)

ΜΥΚΟΝΟΣ (Ζιάγκος): Άπλμπι 6 (6 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Μουρ 2, Καββαδάς (5 ριμπάουντ), Σκουλίδας (3/3 τρίποντα), Κάναντι 13 (3/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Κινγκ 24 (3/5 δίποντα, 6/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γερομιχαλός, Ερμίδης 2, Σιδηροηλίας, Μάντζαρης, Χέσον 13 (2/6 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπριγκς 14 (6/7 δίποντα, 8 ριμπάουντ)

