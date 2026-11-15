Με προβλήματα η Σερβία στο Πανθεσσαλικό -Χωρίς Ζίβκοβιτς και άλλους έξι απέναντι στην Εθνική

Επτά απουσίες, μεταξύ αυτών και του Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχει η Σερβία ενόψει της αναμέτρησης με την Εθνική Ελλάδας.

Η τελευταία αγωνιστική του Nations League βρίσκει την Εθνική Ελλάδας απέναντι σε αυτήν της Σερβίας. Με τους διεθνείς μας να καλούνται να αφήσουν πίσω τους τη βαριά ήττα με 7-0 από την Ολλανδία και τον Βέλικο Παούνοβιτς από την άλλη να προσπαθεί να διαχειριστεί τις απουσίες.

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Δεν είναι μόνο ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς που θα απουσιάσει από την αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού (16/11 - 20:45). Η Σερβία δε θα έχει στη διάθεσή της τον Βάνια Ντραγκόγεβιτς, επίσης τιμωρημένο με κόκκινη, όπως ο παίκτης του ΠΑΟΚ.

Τραυματίες είναι επίσης οι Ντούσαν Βλάχοβιτς, Στραχίνια Πάβλοβιτς, Φίλιπ Κόστιτς, Αλέξα Τέρζιτς και Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς, με το απουσιολόγιο των Σέρβων να έχει επτά ονόματα.

Η Σερβία μετράει πέντε ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές και θα μείνει στην τελευταία θέση του ομίλου, ωστόσο έχει πιθανότητες παραμονής. Σερβία, Τσεχία και Τουρκία παραμένουν ουραγοί, αλλά μέσω της ειδικής κατάταξης της Α' Κατηγορίας του Nations League, μόνο μία θα εξασφαλίσει εισιτήριο για τα μπαράζ παραμονής.

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Τα τρία σενάρια που στέλνουν την Ελλάδα στα προημιτελικά

Η Εθνική έχει μπροστά της μια απαιτητική αποστολή απέναντι στη Σερβία, ωστόσο η τύχη της δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το δικό της αποτέλεσμα. Η έκβαση της αναμέτρησης Γερμανία – Ολλανδία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής κατάταξης.

Αναλυτικά, η Ελλάδα παίρνει την πρόκριση εφόσον συμβεί ένα από τα παρακάτω: