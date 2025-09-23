Η χήρα του Ντιόγκο Ζότα στην τελετή της Χρυσής Μπάλας: Με λευκό φόρεμα, το συγκινητικό βίντεο-αφιέρωμα - iefimerida.gr

Φόρο τιμής στον Ντιόγκο Ζότα απέτισαν οι διοργανωτές κατά τη διάρκεια της τελετής της απονομής της Χρυσής Μπάλας, το βράδυ της Δευτέρας, με τη σύζυγό του Ρούτε Καρντόζο να παρακολουθεί συγκινημένη.



Η μεγάλη στιγμή της βραδιάς στο Théâtre du Châtelet του Παρισιού το βράδυ της Δευτέρας, ήταν η απονομή του πολύτιμου βραβείου στον Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος παρέλαβε τα σκήπτρα της «Χρυσής Μπάλας» από τον Ρόδρι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπήρχαν όμως και συγκινητικές στιγμές, όπως ο φόρος τιμής στον ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα, σε τροχαίο δυστύχημα στις 3 Ιουλίου, ενώ ταξίδευαν στη βόρεια Ισπανία.



Ο Ντιόγκο Ζότα με την οικογένειά του

Ο Zότα είχε παντρευτεί τον έρωτα της ζωής του, τη Ρούτε, μόλις 11 ημέρες πριν τον θάνατό του και το ζευγάρι είχε αποκτήσει τρία παιδιά.



Η Ρούτε Καρντόζο στην χθεσινοβραδινή τελετή

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το συγκινητικό βίντεο - αφιέρωμα στον Ντιόγκο Ζότα και τον αδερφό του

Στην χθεσινή λοιπόν εκδήλωση, η Ρούτε Καρντόζο ήταν παρούσα, επιλέγοντας να φορέσει ένα λευκό μακρύ φόρεμα με κρύσταλλα. Στην τελετή, παρουσιάστηκε μάλιστα, ένα βίντεο με μερικές από τις καλύτερες ποδοσφαιρικές στιγμές των δύο αδερφών, με τους συμπαίκτες τους Βίρτζιλ φαν Ντάικ και Άλισον Μπέκερ να μην μπορούν να κρύψουν τη συγκίνησή τους.



«Αυτό το καλοκαίρι η οικογένεια του ποδοσφαίρου έμεινε σοκαρισμένη από τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος έχασε τη ζωή του μαζί με τον αδερφό του Αντρέ Σίλβα» είπε η παρουσιάστρια της βραδιάς Κέιτ Σκοτ, πλάι στον θρύλο της Ολλανδίας, Ρούντ Γκούλιτ.



Ο Γκούλιτ πρόσθεσε«Ο Τζότα ήταν αγαπημένος των φιλάθλων, έδινε τα πάντα για τον σύλλογο και την πατρίδα του, και ήταν αγαπητός από τους συμπαίκτες και τους υποστηρικτές του. Ας τους θυμηθούμε μαζί. Γνωρίζουμε ότι η οικογένειά τους είναι εδώ μαζί μας απόψε και θα θέλαμε απλώς να πούμε πόσο λυπούμαστε για την απώλειά σας» πρόσθεσε η Σκοτ.