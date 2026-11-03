Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα: Ο ποδοσφαιρικός βίος, η τραγική σύμπτωση με το γήπεδο, η γυναίκα του με την κόρη τους στην εξέδρα [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου θρηνεί για τον Ισπανό επιθετικό της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 30 ετών.

Τα ΜΜΕ στην Ισπανία κάνουν αναφορές στην ποδοσφαιρική του διαδρομή και μια τραγική σύμπτωση που αφορά το γήπεδο στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά και τελικά έχασε τη ζωή του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα έχτισε την καριέρα του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας του ισπανικού ποδοσφαίρου ξεκινώντας από μια λαϊκή γειτονιά της Μαδρίτης και αγωνιζόμενος σε διάφορες κατηγορίες και σε εννέα διαφορετικούς συλλόγους. Οι θητείες του στην Καστεγιόν και την Τενερίφη αποτέλεσε δύο από τα σημαντικότερα κεφάλαια της επαγγελματικής του διαδρομής. Την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2026, το όνομά του βρέθηκε στο επίκεντρο της είδησης που συγκλόνισε τον αθλητικό κόσμο καθώς ο σύλλογος της Τενερίφης επιβεβαίωσε τον θάνατό του.

Γνωστός και ως «Demi», γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 1996 στη Μαδρίτη και αγωνιζόταν ως κεντρικός επιθετικός. Η πορεία του ξεκίνησε από το ποδοσφαιρικό περιβάλλον της Μαδρίτης, όπου σταδιακά έχτισε μια καριέρα που τον οδήγησε να αγωνιστεί σε διάφορα επίπεδα του ισπανικού ποδοσφαίρου, κερδίζοντας τελικά ευκαιρίες στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Η Ιντερνασιονάλ και το γήπεδο «Ελιοδόρο Ροντρίγκεθ Λόπεθ»

Ένα από τα πρώτα κεφάλαια της καριέρας του αφορούσε τη Λεγανές και τη δεύτερη ομάδα της. Αργότερα, αγωνίστηκε στην Ιντερνασιονάλ της Μαδρίτης (Internacional de Madrid), σύλλογο με τον οποίο πέτυχε την άνοδο στη Segunda División B κατά τη διάρκεια της σεζόν 2017–2018.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μοιάζει με ειρωνεία της τύχης το γεγονός ότι η σχέση του με το γήπεδο, στο οποίο τελικά έχασε τη ζωή του, το «Ελιοδόρο Ροντρίγκεθ Λόπεθ», ξεκίνησε εκείνη την περίοδο. Τον Μάιο του 2018, αγωνιζόμενος για την Ιντερνασιονάλ ντε Μαδρίτη, συμμετείχε σε έναν καθοριστικό αγώνα πλέι οφ ανόδου για τη Segunda División B κόντρα στην δεύτερη ομάδα της Τενερίφης, που αποτέλεσε και την τελευταία του ομάδα.

Εκείνη την ημέρα, έχοντας αγωνιστεί για 78 λεπτά στον ίδιο ακριβώς αγωνιστικό χώρο που έμελλε να αποτελέσει το σκηνικό για το τελευταίο του αντίο, ο επιθετικός από τη Μαδρίτη πανηγύρισε την πρώτη μεγάλη επιτυχία μιας καριέρας που χαρακτηριζόταν διαρκώς από ακούραστη προσπάθεια.

Όταν η Καστεγιόν τον ανακάλυψε στην Ουνιονίστας δε Σαλαμάνκα

Το 2018, ο Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα εντάχθηκε στη Φουενλαμπράδα (Fuenlabrada), ενώ πέρασε ένα διάστημα και από την Ουνιόν Αδάρβε (Unión Adarve). Η πορεία του συνεχίστηκε στην Ναβαλκαρνέρο (CDA Navalcarnero), όπου βρήκε τον χρόνο συμμετοχής που αναζητούσε και άρχισε να αναδεικνύει την ικανότητά του στο σκοράρισμα.

Ο επόμενος σταθμός του ήταν η Ουνιονίστας δε Σαλαμάνκα (Unionistas de Salamanca), ομάδα στην οποία ξεχώρισε κατά τη διάρκεια της σεζόν 2021-2022, πετυχαίνοντας 12 γκολ. Η απόδοσή του τράβηξε το ενδιαφέρον της Καστεγιόν (Castellón), η οποία τον απέκτησε τον Ιανουάριο του 2023. Με τη φανέλα της, αγωνίστηκε σε 88 παιχνίδια και σημείωσε 25 γκολ, στατιστικά που τον καθιέρωσαν ως βασικό στέλεχος της ομάδας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σεζόν 2023-2024 ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τον Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα, καθώς κατέγραψε 16 γκολ και έξι ασίστ σε 38 συμμετοχές, αναδεικνυόμενος σε πρώτο σκόρερ στον 2ο Όμιλο της Primera Federación.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024-2025, είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί στη Segunda División με την ομάδα από την Καστεγιόν, προτού ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Το καλοκαίρι που έγινε παίκτης της Τενερίφης

Στις 8 Ιουλίου 2025, η Τενερίφη ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του. Ο επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, έως τον Ιούνιο του 2028, με στόχο να αποτελέσει μία από τις κύριες επιθετικές λύσης της ομάδας.

Στην έναρξη της σεζόν 2025-2026, πέτυχε έξι γκολ στα πέντε πρώτα του παιχνίδια, επίτευγμα που κέντρισε το ενδιαφέρον των φιλάθλων του συλλόγου. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, πήρε μέρος σε 29 αγώνες πρωταθλήματος και σημείωσε 11 γκολ, συμβάλλοντας στον αγωνιστικό στόχο της Τενερίφης για επιστροφή στη Segunda División.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Τενερίφη, ο Χεσούς ντε Μιγκέλ είχε βρει ένα νέο περιβάλλον για να συνεχίσει την καριέρα του και να κερδίσει την αναγνώριση των φιλάθλων. Η αθλητική του πορεία χαρακτηρίστηκε από την ικανότητά του να ανεβαίνει επίπεδα, μέχρι που έφτασε σε μια κατηγορία όπου κατάφερε να καθιερωθεί.

Η γυναίκα του και η κόρη τους στην εξέδρα και οι γονείς του που έτρεξαν

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια αγώνα μεταξύ της Τενερίφης και της Ανδόρας, ο επιθετικός συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα Χεσούς Ογουόνο, καθώς διεκδικούσαν και οι δύο την μπάλα. Χρειάστηκε επείγουσα ιατρική φροντίδα εντός του αγωνιστικού χώρου και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Ο αγώνας διακόπηκε λόγω του έκτακτου περιστατικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χεσούς ντε Μιγκέλ υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τενερίφη επιβεβαίωσε τον θάνατό του την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στις 8:00 π.μ. Σε ανακοίνωσή του, ο σύλλογος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και προσέφερε τη στήριξή του στην οικογένεια και τους οικείους του, οι οποίοι ζήτησαν να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Σε ηλικία 30 ετών, ο Χεσούς ντε Μιγκέλ αφήνει πίσω του μια παρακαταθήκη που περιλαμβάνει θητείες σε διάφορες ομάδες, πολυάριθμα γκολ και ανόδους κατηγοριών στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Ο θάνατός του προκάλεσε ένα κύμα συμπαράστασης από συλλόγους, συμπαίκτες, φιλάθλους και την ευρύτερη αθλητική κοινότητα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «La Opinión», οι γονείς του Χεσούς ντε Μιγκέλ ταξίδεψαν εσπευσμένα από την ηπειρωτική Ισπανία στην Τενερίφη το βράδυ της Δευτέρας, δεδομένης της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας του. Η σύζυγός του και η 16 μηνών κόρη τους βρίσκονταν στις κερκίδες του σταδίου «Heliodoro Rodríguez López».