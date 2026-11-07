Χειρουργήθηκε ο Τσέντι Όσμαν στην Κωνσταντινούπολη -Το διάστημα που θα λείψει ο ηγέτης του ΠΑΟΚ - iefimerida.gr

Ο σούπερ σταρ του ΠΑΟΚ, Τσέντι Όσμαν πέρασε με επιτυχία την πόρτα του χειρουργείου στην Κωνσταντινούπολη για την αποκατάσταση του τραυματισμού του στο μηνίσκο του δεξιού γόνατος.

Για τρεις μήνες θα μείνει στα πιτς ο Τσέντι Όσμαν μιας και αυτός είναι ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης από την ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από το πως θα κυλήσει η αποθεραπεία του Τούρκου Φόργουορντ που υποβλήθηκε σε αρθροσκοπική συρραφή εκτεταμένης μηνισκικής βλάβης στην πατρίδα του.

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Ο Όσμαν αποκόμισε τον βαρύ αυτό τραυματισμό στο παιχνίδι με τη Roma BC και το πλήγμα φυσικά είναι τεράστιο, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να χάνει τον ηγέτη της ομάδας του και να καλείται να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του μέχρι να τον έχει ξανά στην διάθεσή του.

Την επέμβαση πραγματοποίησε ο γιατρός της Εθνικής Τουρκίας, Μπάρις Κοτσάογλου, με την παρουσία του γιατρού της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Μιχαήλ Σαμαρά. Πλέον, ο Οσμάν περνά στο στάδιο της αποκατάστασης, έχοντας ως βασικό στόχο την πλήρη επάνοδό του στην αγωνιστική δράση.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το εκτιμώμενο διάστημα απουσίας, ο Τούρκος σταρ αναμένεται να επιστρέψει στις αρχές Φεβρουαρίου του 2027. Αυτό σημαίνει πως ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να πορευτεί χωρίς τις υπηρεσίες του για περίπου 20 παιχνίδια.

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Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τον Τσέντι Όσμαν

«Ο Cedi Osman υποβλήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Κωνσταντινούπολη, σε επιτυχημένη επέμβαση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του στο μηνίσκο του δεξιού γόνατος. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε αρθροσκοπική συρραφή εκτεταμένης μηνισκικής βλάβης.

Την επέμβαση πραγματοποίησε ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ της Τουρκίας, Baris Kocaoglu, παρουσία και του γιατρού της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Μιχαήλ Σαμαρά. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης ανέρχεται σε τρεις μήνες. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η σταδιακή επανένταξη του Cedi Osman στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ.

Είμαστε όλοι στο πλευρό του Cedi Osman και είμαστε σίγουροι ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός!».