Χειρουργήθηκε με επιτυχία ο Ουναΐ -Πότε αναμένεται η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση - iefimerida.gr

Ο μέσος του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ πέρασε με επιτυχία την πόρτα του χειρουργείου για την αποκατάσταση της πλήρους ρήξης τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού.

O Αζεντίν Ουναΐ ξεκινά άμεσα το πρόγραμμα αποκατάστασής του μετά την επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε την Πέμπτη (29/10), με τον ορίζοντα της επιστροφής του στην αγωνιστική δράση να υπολογίζεται στους τέσσερις με πέντε μήνες.

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Όλα αυτά μετά τον σοβαρό τραυματισμό που αποκόμισε στον αγώνα πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού με τον Astera AKTOR όπου και υπέστη πλήρη ρήξη τένοντα στον δικέφαλο, κάτι που σόκαρε την ομάδα και τον Γιάκομπ Νίτρουπ που αναπροσαρμόζει τα πλάνα του.

Το χειρουργείο του Ουναΐ και οι τρεις γιατροί που συμμετείχαν

Μάλιστα, αξίζει να τονιστεί ότι στην επέμβαση του Αζεντίν Ουναΐ συμμετείχαν τρεις διακεκριμένοι γιατροί, με τον γιατρό του Παναθηναϊκού, Χάρη Λάλο, να βρίσκεται στο πλευρό του Μαροκινού μέσου.

Παρόντες ήταν επίσης ο διεθνούς φήμης ορθοπαιδικός χειρουργός Νικολά Λεφέβρ, καθώς και ο Κριστόφ Μποντό, ο οποίος αποτελεί μέλος του ιατρικού επιτελείου της εθνικής ομάδας του Μαρόκου και παράλληλα έχει συμβουλευτικό ρόλο στην Παρί Σεν Ζερμέν.

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Πότε αναμένεται η επιστροφή του Ουναΐ

Από την Παρασκευή (30/10), ο μέσος του Παναθηναϊκού θα ξεκινήσει εξειδικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης, υπό τη στενή παρακολούθηση του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού.

Ο εκτιμώμενος χρόνος απουσίας του υπολογίζεται στους τέσσερις με πέντε μήνες, κάτι που σημαίνει πως, εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η επιστροφή του στα γήπεδα τοποθετείται χρονικά μεταξύ τέλους Φεβρουαρίου και τέλους Μαρτίου του 2027.

Κάτι που σημαίνει ότι σε περίπτωση που κυλήσουν όλα καλά σε ότι αφορά την αποθεραπεία και αποκατάστασή του και με δεδομένο ότι θα είναι σε θέση να αγωνιστεί, δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος στα playoffs της Super League.