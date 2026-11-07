Χείμαρρος Τρινκιέρι για μεταγραφολογία: «Εάν κάποιος μετατρέψει σε ποσοστό τι είναι μ@@@κίες, τότε θα σταματήσετε να γράφετε για αυτά» [βίντεο] - iefimerida.gr

«Βγήκαν ονόματα που όχι απλά ότι μιλήσαμε, ότι δεν σκεφτήκαμε για εμάς. Αυτή είναι η σκοτεινή πλευρά για εμάς, θα προστατέψω τους παίκτες μου», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο ΠΑΟΚ έκανε το 6/6 στην Basket League και έκανε... περίπατο κόντρα στους Βίκος Falcons, με τον Δικέφαλο να προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ με τον Τσέντι Όσμαν που χειρουργήθηκε μετά από τη ρήξη μηνίσκου που υπέστη, αλλά και να μάθει να επιβιώνει χωρίς τον μεγάλο ηγέτη του.

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Αυτό που επί της ουσίας έκανε τον Αντρέα Τρινκιέρι να «βγει» από τα ρούχα του και να απασφαλίσει είναι οι ερωτήσεις για τα μεταγραφικά σενάρια και να σχολιάζει πως: «Εάν κάποιος μετατρέψει σε ποσοστό το τι είναι αληθινό και τι είναι μ@λ@κίες, τότε θα σταματήσετε να γράφετε για αυτά».

Τρινκιέρι: «Όποιος σκέφτηκε να αντικαταστήσει τον Όσμαν, δεν ξέρει από μπάσκετ»

Το σχόλιο του για τον αγώνα: «Σήμερα ήμασταν ικανοί να ελέγξουμε το παιχνίδι για 40 λεπτά και αυτό έγινε για δύο λόγους. Για το πώς ξεκινήσαμε στην πρώτη και στην τρίτη περίοδο, που παίξαμε καλή άμυνα. Όταν έχεις μία ομάδα με αξίες μπορείς να μετατρέψεις ένα πρόβλημα σε μία ευκαιρία. Όποιος σκέφτηκε να αντικαταστήσει τον Όσμαν ως παίκτη και ως άνθρωπο, δεν ξέρει από μπάσκετ.

Σε αυτήν την περίπτωση, όλοι έκαναν step up, όλοι ήθελαν να παίξουν καλά, το έκαναν για τον Όσμαν. Έχω καλά νέα ότι η επέμβαση ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Τώρα έχουμε 48 ώρες μέχρι το επόμενο ματς, θα προσπαθήσουμε να βρούμε νέες ενέργειες και να βελτιωθούμε».

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«Όταν ο Όσμαν λείπει, έχεις ένα μεγάλο κομμάτι από την πίτα για να γεμίσεις»

Για τα διαφορετικά σχήματα και τα πειράματα: «Δεν ξέρω ποιο είναι το νόημα σας όταν λέτε ότι ήταν πείραμα. Τίποτα δεν ήταν πείραμα, δοκιμάζουμε τα πάντα στην προπόνηση. Η δουλειά μου είναι να δοκιμάζω τους παίκτες όσο περισσότερο μπορώ ώστε όλοι να μείνουν εντός του ρυθμού.

Όταν ο Όσμαν λείπει, έχεις ένα μεγάλο κομμάτι από την πίτα για να γεμίσεις. Προσπαθώ να τους βάλω όλους στην σελίδα, να τους αντιμετωπίσω όλους με τον ίδιο τρόπο».

«Ο Φόστερ έχει μεγάλο ρόλο στα αποδυτήρια, δεν πρέπει να περιμένουμε χαλαρότητα»

Για το αν η άνετη νίκη δίνει αυτοπεποίθση και ηρεμία: «Φοβάμαι πολύ για αυτή την ηρεμία, όπως το εννοείτε. Δεν πρέπει να περιμένουμε ηρεμία και χαλαρότητα. Το καλό είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του τέλειου. Ο Φόστερ, όμως, είχε δίκιο. Έχει μεγάλο ρόλο στα αποδυτήρια. Ξέρει ακριβώς τι χρειαζόμαστε. Σήμερα ήταν μία πάρα πολύ καλή ημέρα για εμάς.

Είχαμε σπουδαίες απαντήσεις από αυτούς που δεν έπαιζαν πολύ. Περσίδης έπαιξε πάρα πολύ καλά, ο Φίλλιος έπαιξε πολύ καλά στην άμυνα, ο Χάτζινς σούταρε πάρα πολύ καλά στο τρίποντο, είχε 4/10. Όλα αυτά είναι κομμάτια της μεγάλης εικόνας. Σήμερα όλα ήταν στη σωστή σύνδεση».

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Τρινκιέρι: «Δεν είναι... κηδεία είναι μέρος του παιχνιδιού»

Για το πώς μπορεί να μετατρέψει σε ευκαιρία την απουσία του Όσμαν: «Όπως το λες, δεν υπάρχει τρόπος. Δεν είναι κηδεία, είναι μέρος του παιχνιδιού. Με ενοχλεί, ότι ένας τόσο σημαντικός παίκτης της ομάδας τραυματίστηκε. Αν κουνήσεις την κουρτίνα, μπορείς να δεις την ευκαιρία.

Η ευκαιρία είναι ότι πρέπει όλοι να πάρουν χρόνο, είτε λίγο είτε πολύ, για να μοιραστεί ο χρόνος που έπαιρνε ο Όσμαν και να πάρουμε όσα μας έδινε. Δεν μπορούμε να τον αντικαταστήσουμε. Να πάρει ο Χάτζινς 2-3 παραπάνω σουτ, να βρει χώρους ο Περσίδης».

«Είναι δύσκολο να βρεις παίκτη σε αυτή τη στιγμή»

Για το αν μπορεί να υπάρξει κάποια μεταγραφή: «Είμαι συγκεντρωμένος στους παίκτες που προπονώ και για οτιδήποτε άλλο πρέπει να ρωτήσεις τη διοίκηση. Είναι δύσκολο να βρεις παίκτη σε αυτή τη στιγμή, αλλά η δουλειά μου είναι να βελτιώσω την ομάδα στο γήπεδο.

Αν δεις το πρόσωπο του Γιώργου Τσιάρα, θα καταλάβεις ότι δεν έχει κοιμηθεί από την Τρίτη το πρωί. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η δουλειά που έχει να κάνει, είναι δύσκολη χρονικά η στιγμή. Πρέπει να δούμε τι θα μας δώσει η αγορά και να πάρουμε την σωστή απόφαση».

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«Η διοίκηση θα κάνει ό,τι μπορεί, δεν πρέπει να βιαστούμε»

Για το ενδεχόμενο μεταγραφής: «Παρακαλώ, προσπαθήστε να καταλάβετε αυτά που είπα. Είμαι επικεντρωμένος στον αγώνα, στους παίκτες. Για όλα τα άλλα πρέπει να ρωτήσετε τη διοίκηση. Δεν μπορώ να κάνω δύο δουλειές ταυτόχρονα. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να βρείτε παίκτη τώρα. Εάν αφοσιωθώ σε αυτό θα χάσω τη δουλειά μου που αφορά τη βελτιώση των παικτών μου.

Θέλω να προσθέσω ότι, εάν δείτε το πρόσωπο του Τσιάρα, θα δείτε ότι δεν έχει κοιμηθεί από την Τρίτη το βράδυ. Η διοίκηση θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την ομάδα. Κάποιες φορές πρέπει να περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή. Η γνώμη μου είναι ότι δεν πρέπει να βιαστούμε, πρέπει να καταλάβουμε τι χρειαζόμαστε».

«Εάν κάποιος μετατρέψει σε ποσοστό τι είναι μ@@@κίες»

Για τις φήμες περί μεταγραφών: «Θα σε διακόψω τώρα. Προσπαθήστε να καταλάβετε αυτό που θα πω. Δουλεύεις για μία εταιρία, για παράδειγμα, εγώ κάθε μέρα έρχομαι στο Παλατάκι και βλέπω ανθρώπους να περιμένουν στη στάση λεωφορείου. Καθώς περιμένουν, διαβάζουν τα νέα. Σκέψου το τι θα αισθανόσουν, εάν καθημερινά διάβαζες ότι η εταιρία σου ψάχνει άτομα στη θέση σου.

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Πώς θα πας στη δουλειά μετά από αυτό; Πώς να σας ελέγχω; Με όπλο; Δεν μπορώ να το ελέγξω, είναι μέρος της δουλειάς. Αλλά, είναι το χειρότερο κομμάτι. Βλέπω πώς επηρεάζονται οι παίκτες μου για αυτό. Είμαι έμπειρος, ξέρω πώς δουλεύει το πράγμα. Εάν έχω κάθε μέρα το γήπεδο και τους παίκτες μου είμαι χαρούμενος. Δεν διαβάζω τίποτα, δεν ακολουθώ τις φήμες.

Εάν κάποιος μετατρέψει σε ποσοστό το τι είναι αληθινό και τι είναι μ@@@κίες, τότε θα σταματήσετε να γράφετε για αυτά. Είμαστε σίγουρα κάτω από 5% σε ποσοστό επιτυχίας. Βγήκαν ονόματα που όχι απλά ότι μιλήσαμε, ότι δεν σκεφτήκαμε για εμάς. Αυτή είναι η σκοτεινή πλευρά για εμάς, θα προστατέψω τους παίκτες μου με όλη την ενέργεια».

«Για τον ΠΑΟΚ δεν έχουμε κάνει ακόμη κάτι, έχει να κερδίσει τίτλο από τον περασμένο αιώνα»

Για το τι σημαίνει το αήττητο: «Σε εμένα, προσωπικά, επειδή ζω παιχνίδι με παιχνίδι, και σκέφτομαι πάντα το επόμενο, όχι πολλά. Ξέρω ότι είναι σημαντικό για τους φιλάθλους μας. Ερχόμενος στο γήπεδο βλέπω τα μπάνερ της ομάδας, και αντιλαμβάνομαι ότι η ομάδα έχει να κερδίσει τίτλο τον περασμένο αιώνα.

Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να επιστρέψεις σε αυτές τις εποχές. Η δουλειά μου είναι να πιέζω τους παίκτες μου. Πιστεύω, ότι για τον ΠΑΟΚ δεν έχουμε κάνει κάτι ακόμη, είμαστε στο σωστό μονοπάτι. Η δίψα των φιλάθλων μας είναι μεγάλη».