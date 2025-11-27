Χατζόπουλος: «Μετά από 5,5 χρόνια παραδίδω τον ΠΑΟΚ όπως το υποσχέθηκα» - iefimerida.gr

Την τελευταία συνέντευξη Τύπου, ως πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, έδωσε σήμερα ο Θανάσης Χατζόπουλος.

Ο διοικητικός επικεφαλής τα τελευταία 5,5 χρόνια του «Δικεφάλου», με εμφανή συγκινησιακή φόρτιση, λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση της αλλαγής στην ιδιοκτησιακή κατάσταση στην ΚΑΕ και την απόκτηση των ηνίων της από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη, μίλησε στους δημοσιογράφους, στο PAOK Sports Arena, αναφέροντας αρχικά:

«Πριν από 5,5 χρόνια έλαβα ένα τηλεφώνημα για να δω αν θα ήθελα να συμμετάσχω σε μια κατάσταση για το μέλλον του ΠΑΟΚ. Πήγα, είδα ότι δεν υπήρχε τίποτα άλλο και μετά τη διαβεβαίωση του τότε προέδρου ΑΣ, Θανάση Κατσαρή, τον οποίο ευχαριστώ δημόσια, αποφάσισα να αναλάβω. Πολλοί με είπαν τρελό. Όταν ανέλαβα, βρήκαμε ένα χάος, μέρες που εύχομαι να μη ζήσει ποτέ κανείς, ήταν ένα πραγματικός εφιάλτης. Απλήρωτοι οι πάντες. Είπα να προσπαθήσω να σώσω ό,τι σώζεται.

«Ελπίζω η νέα διοίκηση να παλέψει για το καλό του ΠΑΟΚ»

Μετά από 5,5 χρόνια παραδίδω την ομάδα όπως το υποσχέθηκα. Η ομάδα είναι 3η στο ελληνικό πρωτάθλημα, ουσιαστικά πρώτη δηλαδή, τερμάτισε πρώτη στον όμιλό της και βρίσκεται στους ‘16’ του FIBA Europe Cup. Έχει έρθει ένα καινούργιος ιδιοκτήτης και μέχρι 15/1 έχει αναλάβει να ξεχρεώσει το υπόλοιπο των χρεών και ο ΠΑΟΚ θα είναι ελεύθερος δεν θα έχει να φοβηθεί κανέναν και τίποτα. Ελπίζω η νέα διοίκηση να παλέψει για το καλό του ΠΑΟΚ. Φεύγω με ήσυχη τη συνείδησή μου, πραγματικά καταφέραμε αυτό που υποσχεθήκαμε. Μειώσαμε τα χρέη, κάναμε την ομάδα ελκυστική, φέραμε τον κόσμο στο γήπεδο, πήγαμε σε ευρωπαϊκό τελικό.

Μόνο... σπαθιά δεν έχω καταπιεί. Αν χρειαζόταν, θα το έκανα και αυτό. Ευχαριστώ από τα βάθη τη καρδιάς μου τον κόσμο, τους παίκτες, τους προπονητές, με τους οποίους συνεργάστηκα. Θα ήθελα, όμως, να σταθώ κυρίως στην ομάδα με την οποία δουλέψαμε μαζί. Θα τους πω ονομαστικά, γιατί ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί που δίνουν το ‘είναι’ τους για την ομάδα. Τον Πολύκαρπο Αρβανιτίδη (φυσικοθεραπευτής), τον Γιώργο Τσουκαλά (φυσικοθεραπευτής), τον Μανώλη Σουανίδη (φυσικοθεραπευτής).

Τον Ιωσήφ Γαβριηλίδη (χειρούργος ορθοπεδικός), τον Μανώλη Βαλλιάνο (έφορος), τον Παναγιώτη Βασιλείου (γυμναστής), τους βοηθούς προπονητές, τον Παντελή Μπούτσκο, τον Μπάμπη Καραϊσκο, τον Σταύρο Χατζηπέτρου, στηρίξτε τους. Στα γραφεία, τους Μαρίνο Καρβουνάρη, Νάντια Κλαδά, Σωτήρη Σαρρίδη, Νίκο Φυλάτο, με τα ωραία βίντεο, στο αγωνιστικό τον αρχηγό μας, Βαγγέλη Μαργαρίτη και από την πρώτη στιγμή τον άνθρωπο που του έκοψα το μπάσκετ και με άντεξε, τον Μιχάλη (Γιαννακίδη). Τη Ναστάζια Μαγουλά στα γραφεία και τον πιο επαγγελματία εκπρόσωπο Τύπου, τον Παναγιώτη Χορόζογλου. Χωρίς αυτήν την ομάδα δεν ξέρω πόσα θα είχαμε πετύχει.

Τα υπόλοιπα λόγια είναι περιττά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φιλάθλους που μας στήριξαν και φέτος έσπασαν ρεκόρ με τα εισιτήρια διαρκείας. Θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας και πρώτα από όλα τον στυλοβάτη, τον Αντώνη Τσαλόπουλο. Είναι πολλές οι εταιρείες και οι άνθρωποι που μας στήριξαν. Πιστεύω στο μέλλον θα έρθουν περισσότεροι και μεγαλύτεροι χορηγοί. Ευχαριστώ και τον Βασίλη Τριλυράκη. Θέλω να ευχηθώ στη νέα διοίκηση ό,τι καλύτερο, να πάει τον ΠΑΟΚ ψηλά. Θα είμαι στη θέση μου, δίπλα στην ομάδα, μπαίνοντας στο γήπεδο με τα διαρκείας μου».



Είπε ακόμη:

Για το αν τον στενοχωρεί κάτι: «Το μόνο που στενοχωρεί είναι πως κάποιοι φίλαθλοί μας δεν πιστέψανε ότι θέλουμε το καλό της ομάδας. Πάντα κοιτούσαμε πως θα πάμε μπροστά στις επαφές μας τη νέα διοικητική κατάσταση, πέρα από τις αντιπαραθέσεις που είχαμε. Από την πλευρά μου έπρεπε να διασφαλίσω τα πάντα. Θέλω να παρακαλέσω τον κόσμο να σταματήσει τη μάχη στα σόσιαλ μίντια. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Έχουμε δυο ‘θηρία’ στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Χρειάζεται να στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους για να πάνε την ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται»

Για τον Νίκο Βεζυρτζή: «Ο Νίκος Βεζυρτζής είναι ο πρόεδρος των προέδρων. Τυπικά είμαι στην προεδρία μέχρι τις 17/12, οπότε θα γίνει η γενική συνέλευση και θα εκλεγεί η νέα διοίκηση. Η διαδικασία είναι τυπική. Θα συζητάμε κάθε μέρα. Γνωρίζω τον κ. Βεζυρτζή, όπως και τον Γιάννη Πετμεζά».

Για τον Αριστοτέλη Μυστακίδη: «Επεδίωξα να βρεθώ με τον κ. Μυστακίδη πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά δεν κατέστη εφικτό. Έλαβα, πριν από δύο μέρες, ένα μέιλ από τους δικηγόρους του. Μου ζητήθηκε να είμαι στο νέο ΔΣ, αλλά δεν μπορώ, καθώς χρειάζεται να επιστρέψω στη δουλειά μου , στην προσωπική ζωή μου.

Για το τι θα του λείψει περισσότερο: «Θα μου λείψουν περισσότερο τα παιδιά με τους οποίους συνεργαζόμασταν εδώ. Ήμουν εδώ ο πρόεδρος, αλλά και λίγο ο μπαμπάς. Έτσι ένιωθα. Αυτό προσπαθούσα να περάσω και στους παίκτες, την έννοια της οικογένειας. Να δουλέψουμε όλοι για το κοινό καλό».

Για το τι θυμάται εντονότερα από τη θητεία του: «Τον περυσινό ημιτελικό με τη Σολέ, ήταν η ένταση εκείνου του ματς, η οποία είχε βγει σε όλους μας. Ειδικά τα πρώτα χρόνια εδώ δεν ξέραμε τι θα ξημερώσει. Η επιμονή του ‘δεν τα παρατάω ποτέ’, μας έφτασε εδώ.

Δε μετανιώνω για λάθη που έχω κάνει, το ίδιο πράμα θα έκανα. Έχω ζοριστεί, αλλά δεν έχω μετανιώσει».

Για τι συμβουλή θα έδινε στον Αριστοτέλη Μυστακίδη: «Να συστηθεί στον κόσμο. Ο λαός του ΠΑΟΚ διψάει να ακούει τον ηγέτη της ομάδας και θέλει να ακούει αλήθειες».

Για τη μεγαλύτερη στενοχώρια που πήρε στον ΠΑΟΚ: «Πίκρα μεγάλη ήταν πέρυσι που φτάσαμε στην πηγή και δεν ήπιαμε νερό. Υπήρχαν και πολλές άλλες, αλλά κρατάω ότι από όλα αυτά βγήκε κάτι θετικό και τώρα με χαροποιεί ότι έχουμε να περιμένουμε κάτι μεγαλύτερο. Θέλουμε να δούμε έναν ΠΑΟΚ που θα τον τρέμει ξανά όλη η Ευρώπη, υπολογίζοντας, βέβαια, ότι το μπάσκετ έχει αλλάξει. Χρειάζεται να ξέρουμε την ιστορία μας, αλλά τώρα υπάρχει μπροστά μας μια προοπτική για κάτι μεγάλο. Πρέπει, επίσης, να σταματήσουμε τη μίρλα, να στηρίξουμε τη νέα κατάσταση, να ενωθούμε και να σταματήσουμε να ‘τρωγόμαστε’ σαν τα κοκόρια. Η μιζέρια δεν κάνει καλό στην ομάδα».

Για το αν θα άλλαζε κάτι στη διοικητική διαδρομή του στον ΠΑΟΚ: «Προτεραιότητα μου, πάντα, ήταν τα χρέη, δε θα άλλαζα καμία απόφασή μου. Δυσκολίες πάντα υπάρχουν. Ίσως αν είχαμε χρήματα να παίρναμε έναν GM».

Για τον Γιούρι Ζντοβτς: «Είναι εμπειρότατος προπονητής, δημιούργησε αξιόλογο σύνολο και τα αποτελέσματα της ομάδας μιλούν από μόνα τους για τη δουλειά του. Με ενδιέφερε να φέρω προπονητή έναν άνθρωπος που να είναι έτοιμος, με τη δουλειά του, να... τρώει σίδερα. Τώρα για τη φάση στους «16» θα πρόσθετα έναν 7ο ξένο στην ομάδα. Αυτές οι κινήσεις, βέβαια, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στα αποδυτήρια. Όλοι λένε να πάρουμε παίκτες, αλλά πρέπει να είσαι προσεκτικός , για να μην αλλάξει η κατάσταση στα αποδυτήρια».