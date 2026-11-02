Ο Χάρι Κέιν δήλωσε πως θα... αντάλλασσε τη Χρυσή Μπάλα με ένα Champions League! - iefimerida.gr

Ο Χάρι Κέιν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα της Τρίτης (3/11) κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, αναφέροντας πως θα... αντάλλασσε την Χρυσή Μπάλα με ένα Champions League.

Μία εβδομάδα μετά την βράβευσή του ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου για την σεζόν 2025/26, ο Χάρι Κέιν ετοιμάζεται να μπει ξανά στην «μάχη» του Champions League, με την Μπάγερν Μονάχου να αντιμετωπίζει εκτός έδρας το βράδυ της Τρίτης (3/11, 22:00) την Ατλέτικο Μαδρίτης.

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Μάλιστα, ο Άγγλος επιθετικός ήταν ξεκάθαρος προς το δίλημμα ανάμεσα στη Χρυσή Μπάλα και την κατάκτηση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Παρά το γεγονός ότι χαρακτήρισε το βραβείο ως μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της καριέρας και της ζωής του, δεν δίστασε να ξεκαθαρίσει πως θα προτιμούσε να σηκώσει το τρόπαιο με τα «μεγάλα αυτιά» με τους Βαυαρούς.

Χάρι Κέιν: «Θα αντάλλασσα τη Χρυσή Μπάλα για ένα Champions League»

«Πάντα έλεγα ότι παίζουμε ποδόσφαιρο για να κατακτούμε ομαδικούς τίτλους. Η Χρυσή Μπάλα ήταν μία από τις καλύτερες στιγμές της ζωής και της καριέρας μου. Ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή διάκριση. Ωστόσο, το να κατακτήσω το Champions League με την Μπάγερν και να πανηγυρίσω μαζί με τους συμπαίκτες και τον σύλλογο θα ήταν κάτι απίστευτο.

Επομένως, ναι, θα επέλεγα το Champions League. Βρίσκομαι, όμως, σε μια θέση όπου έχω την ευκαιρία να πετύχω και τα δύο», ανέφερε χαρακτηριστικά.