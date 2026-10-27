Χάρι Κέιν: Ο χοντρούλης που έδιωξε η Άρσεναλ και η Χρυσή Μπάλα -Παράδειγμα προς μίμηση οι γονείς του [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Χρυσή Μπάλα που πήρε στα χέρια του ο Χάρι Κέιν είναι το απαύγασμα της στάσης μια οικογένειας, το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που όρισαν οι γονείς του.

Όταν οι γονείς του Χάρι Κέιν έστειλαν τον εξάχρονος γιος του στους Ρίτζγουεϊ Ρόβερς, την ακαδημία που μια γενιά νωρίτερα είχε αναδείξει τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, όλοι νόμισαν ότι είχαν βρει έναν νέο τερματοφύλακα.

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Ο Ντέιβ Μπρίκνελ ήταν τότε προπονητής στον σύλλογο της συνοικίας Τσίνγκφορντ του Βορειοανατολικού Λονδίνου στην Αγγλία. «Κάναμε μια μικρή προπόνηση σουτ και ζητάω ένα αγόρι που να μπορεί να πάει στο τέρμα. Αυτό το μικρό αγόρι σηκώνει το χέρι του και λέει: «Θα πάω στο τέρμα». Του δίνουμε γάντια και κάνει ηρωικές επεμβάσεις, κάνει μερικές φανταστικές αποκρούσεις. Είπα ότι νομίζω ότι αυτό είναι υπέροχο και έχουμε έναν τερματοφύλακα. Και μετά αυτή η γυναίκα ήρθε σε μένα και μου είπε ότι είναι καλύτερος στο γήπεδο». Ο Μπρίκνελ δεν αναφέρει το όνομα αυτής της γυναίκας. Όλοι όμως θεωρούν ότι την λένε Κιομ και είναι η μητέρα του.

Κάπως έτσι, ο Χάρι Κέιν δεν έγινε τερματοφύλακας, αλλά επιθετικός και αργότερα έφτασε στην Premier League και τελικά την ξεπέρασε. «Τον βάλαμε στο γήπεδο και σκόραρε γκολ αριστερά, δεξιά,στο κέντρο. Έτσι κατέληξε να είναι ο κεντρικός μας επιθετικός», θυμάται ο Μπρίκνελ.

Η Αρσεναλ και το χέρι του πατέρα του ώμο του

Προφανώς τον Χάρι Κέιν θυμούνται και βαράνε το κεφάλι τους και οι προπονητές που τον έδιωξαν από την Αρσεναλ. Σε ηλικία μόλις οκτώ ετών, ο Κέιν αποχώρησε από την Ακαδημία της Άρσεναλ. Οι προπονητές τον θεώρησαν πολύ παχουλό για το ποδόσφαιρο και αργό να τα καταφέρει ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

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Ο ίδιος ο Χάρι Κέιν έχει περιγράψει με συγκλονιστικό τρόπο την ημέρα που έμαθε ότι απορρίφθηκε. Ο Λονδρέζος επιθετικός μίλησε κάποτε στην ιστοσελίδα The Players' Tribune, η οποία ιδρύθηκε το 2014 από τον πρώην αστέρι του μπέιζμπολ Ντέρεκ Τζ’ετερ. Στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα αθλητές γράφουν ή αφηγούνται οι ίδιοι τις ιστορίες τους -άρθρα, βίντεο, podcast- χωρίς την μεσολάβηση δημοσιογράφων. Ο Κέιν λοιπόν, έγραψε κάποτε: «Η αποτυχία είναι κάτι αστείο, όταν είσαι παιδί. Θυμάμαι εκείνη την ημέρα τόσο καθαρά. Υπήρχε αυτό το πάρκο ακριβώς πίσω από το σπίτι μας στο Τσίνγκφορντ, και πήγαινα εκεί συνέχεια με τον μπαμπά μου και τον αδερφό μου για να παίξουμε ποδόσφαιρο. Χωρίς γκολ. Χωρίς κανονικό γήπεδο. Απλώς δώστε μας λίγο γρασίδι και δύο δέντρα και ήμασταν χαρούμενοι. Έπαιζα για την ομάδα νέων της Άρσεναλ εκείνη την εποχή. Ήμουν πίσω από τις εχθρικές γραμμές, ας πούμε, αλλά ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία.

Έτσι, μια μέρα, όταν ήμουν οκτώ χρονών, περπατούσα στο πάρκο με τον μπαμπά μου, και μου είπε, ξαφνικά, «Πρέπει να σου πω κάτι».

Είπα, «Ναι, τι είναι;»

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Τότε θυμάμαι ότι έβαλε το χέρι του γύρω από τον ώμο μου και είπε, «Λοιπόν, Χάρι... η Άρσεναλ σε άφησε ελεύθερο».

«Θυμάμαι πώς αντέδρασε ο πατέρας μου και πώς με έκανε να νιώσω»

Ο Χάρι Κέιν συνέχισε να περιγράφει τα αισθήματά του και τη στάση του πατέρα του:

«Δεν μπορώ να θυμηθώ τι ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Για να είμαι ειλικρινής - δεν νομίζω καν ότι ήξερα πραγματικά τι σήμαινε. Ήμουν πολύ μικρός. Αλλά θυμάμαι πώς αντέδρασε ο πατέρας μου και πώς με έκανε να νιώσω. Δεν με επέκρινε. Δεν επέκρινε την Άρσεναλ. Δεν φαινόταν καν ιδιαίτερα ενοχλημένος. Απλώς είπε: «Μην ανησυχείς, Χάρι. Θα δουλέψουμε πιο σκληρά - και θα συνεχίσουμε και θα βρούμε άλλη ομάδα, εντάξει;»

Κοιτάζοντας το τώρα, θα νόμιζε κανείς ότι θα ήμουν πιο αναστατωμένος. Και πολλοί πατέρες, αν ήθελαν απεγνωσμένα να γίνει ο γιος τους επαγγελματίας ποδοσφαιριστής... θα αντιδρούσαν αρκετά διαφορετικά, υποθέτω. Αλλά ο μπαμπάς μου, ό,τι και να συνέβαινε - δεν μου άσκησε ποτέ πίεση. Ήταν πάντα τόσο θετικός. Η κλασική του ατάκα, σε κάθε περίπτωση, ήταν: «Λοιπόν, ας συνεχίσουμε τότε».

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Και αυτό κάναμε».

«Κάθε φορά που παίζαμε μαζί τους, σκεφτόμουν, ότι θα δούμε ποιος έχει δίκιο»

Τα πράγματα πήραν τελικά τον δρόμο τους και η Άρσεναλ βρέθηκε κάποια στιγμή στον δικό του δρόμο: «Μετά την Άρσεναλ, άλλαξα λίγο χρόνο και επέστρεψα για να παίξω για την τοπική μου ομάδα, και μετά με εντόπισε ένας σκάουτερ από τη Γουότφορντ που μου πρόσφερε μια δοκιμαστική περίοδο. Είναι αστείο πώς εξελίσσονται τα πράγματα - καθώς ήταν αφού έπαιξα για τη Γουότφορντ εναντίον της Τότεναμ που είχα την ευκαιρία να ενταχθώ στην ακαδημία νέων της Τότεναμ. Νομίζω ότι η άσπρη εμφάνιση μου ταιριάζει καλύτερα. Θυμάμαι την πρώτη φορά που παίξαμε εναντίον της Άρσεναλ... και ακόμα και τότε, είχα ένα χτύπημα στον ώμο μου. Μπορεί να ακούγεται γελοίο - ήμουν μόνο οκτώ όταν με άφησαν να φύγω - αλλά κάθε φορά που παίζαμε μαζί τους, σκεφτόμουν, «Εντάξει, θα δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο».

Κοιτάζοντας πίσω τώρα, ήταν ίσως το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ, γιατί μου έδωσε μια ώθηση που δεν είχα πριν».

«Ευχαριστώ τον μπαμπά που με αγκάλιασε, τη μαμά για τις αμέτρητες ώρες»

Στην ίδια ιστοσελίδα, έχει γράψει: «Ευχαριστώ τον μπαμπά μου, που με αγκάλιασε στο πάρκο αφού η Άρσεναλ με άφησε ελεύθερο, και ολόκληρη την οικογένειά μου, που με βοήθησαν να βρω ξανά τη λογική μου όταν βρισκόμουν στο χαμηλότερο σημείο, στο διαμέρισμά μου στο Λέστερ.

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Ευχαριστώ τη μαμά μου για τις αμέτρητες ώρες που με πηγαινοέφερνε παντού, και που έκανε όλα αυτά που κάνουν οι μαμάδες.

Eyχαριστώ τον αδελφό μου, τον Τσάρλι, που έπαιζε μαζί μου «ένας εναντίον ενός» για χιλιάδες ώρες — και που με άφηνε, κάποιες φορές, να υποδύομαι τον Τέντι Σέρινγκαμ».

Η δύσκολη περίοδος στο διαμέρισμα στο Λέστερ

Η αναφορά στην δύσκολη περίοδο που βρέθηκε στη Λέστερ (2013) δεν είναι τυχαία: «Ήλπιζα ότι είχα κάνει αρκετά για να με κρατήσει η Τότεναμ την επόμενη σεζόν. Δυστυχώς, με έστειλαν πίσω δανεικό - και αυτή ήταν η αρχή μιας πραγματικά δύσκολης περιόδου. Η χειρότερη στιγμή ήταν πιθανώς όταν ήμουν στη Λέστερ Σίτι, και απλά δεν μπορούσα να ενταχθώ στην ομάδα. Ήταν ακόμα στην Τσάμπιονσιπ εκείνη την εποχή - και θυμάμαι απλώς να καθόμουν στο διαμέρισμά μου και να έχω αυτή την τρομερή συνειδητοποίηση, όπως: «Αν δεν μπορώ να παίξω για τη Λέστερ στην Τσάμπιονσιπ... πώς υποτίθεται ότι θα παίξω για την Τότεναμ στην Πρέμιερ Λιγκ;».

Ο Ιρλανδός Πάτρικ και η Λονδρέζ Κιμ

Ο Πάτρικ και η Κιμ είναι οι γονείς του Χάρι Κέιν. Ο Πατ Κέιν γεννήθηκε στην κομητεία Γκάλγουεϊ της Ιρλανδίας, πριν η οικογένειά του εγκατασταθεί τελικά στο Λονδίνο. Το ποδόσφαιρο ήταν ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής στην οικογένεια των Κέιν και ο Πατ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή του γιου του στο παιχνίδι. Από τα παιχνίδια σε τοπικά πάρκα μέχρι τους αγώνες νέων τα κρύα πρωινά του Σαββατοκύριακου, ήταν μια συνεχής παρουσία κατά τη διάρκεια των χρόνων διαμόρφωσης του Χάρι. Όταν ο Κέιν αποδεσμεύτηκε από την Άρσεναλ σε νεαρή ηλικία, δεν άφησε τον μικρό να απογοητευτεί. Τον βοήθησε να συνεχίσει να δουλεύει για το όνειρό του.

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Ο Πατ ήταν αυτός που βοήθησε τον Χάρι να μην παρατήσει το ποδόσφαιρο και η Κιμ αυτή που έβαλε τα θεμέλια για μια ισχυρή προσωπικότητα. Η οικογένεια της Κιμ έχει επίσης αθλητικές ρίζες. Ο πατέρας της, Έρικ Έντουαρντ Χογκ, έπαιζε ημιεπαγγελματικό ποδόσφαιρο

Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Λονδίνο, πάντα προτιμούσε τη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σπάνια αναζητούσε την προσοχή του κοινού και σε μεγάλο βαθμό παρέμεινε μακριά από τα μέσα ενημέρωσης καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του γιου της.

Οι φίλοι συχνά περιγράφουν την Κιμ το ηρεμιστικό που βοήθησε στη δημιουργία ενός προσγειωμένου οικογενειακού περιβάλλοντος παρά τη διαρκώς αυξανόμενη επιτυχία του Χάρι. Πολύ πριν το ποδόσφαιρο γίνει καριέρα για τον γιό της φρόντισε να του μάθει της σημασία που είχαν η πειθαρχία, η ταπεινότητα και οι οικογενειακές αξίες.